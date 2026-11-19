تحل اليوم ذكرى رحيل الفنانة الكبيرة خيرية أحمد، واحدة من أبرز الوجوه التي ارتبطت بالكوميديا المصرية الراقية، واستطاعت على مدار مشوارها الفني أن تصنع لنفسها مكانة خاصة لدى الجمهور، بفضل خفة ظلها وأدائها العفوي وملامحها التي كانت تحمل قدرًا كبيرًا من البساطة والصدق، لتبقى ضحكتها حاضرة في وجدان محبي الفن رغم مرور السنوات.

وُلدت خيرية أحمد، واسمها الحقيقي سمية أحمد إبراهيم، في 15 أبريل عام 1937، بمحافظة أسيوط، ونشأت داخل أسرة بسيطة كانت تقدر الفن، فهي شقيقة الفنانة الكبيرة سميرة أحمد. وشهدت طفولتها ظروفًا أسرية صعبة، بعدما تعرض والدها لمشكلة صحية في عينيه حالت دون استمراره في عمله كخطاط، وهو ما دفع الأسرة إلى الانتقال للقاهرة بحثًا عن ظروف معيشية ومستقبل أفضل.

ومع بداية الحياة في العاصمة، خاضت الشقيقتان رحلة من الكفاح، وعملتا في وظائف بسيطة للمساعدة في الإنفاق على الأسرة، حتى بدأت خيرية أحمد تقترب من عالم الفن، وكانت خطوتها الأولى من خلال مكتب «ريجيسير»، الذي فتح أمامها الطريق لخوض تجربة التمثيل.

وكان المسرح الحر بوابتها الحقيقية إلى المجال الفني، إذ انضمت إلى فرقته وقدمت عددًا من المسرحيات، من بينها «مراتي بنت جن»،«عبد السلام أفندي»، و«الرضا السامي»، قبل أن تخوض تجربة مهمة في الإذاعة المصرية خلال خمسينيات القرن الماضي، من خلال مشاركتها في البرنامج الشهير «ساعة لقلبك».

ولم يقتصر نجاحها على التجربة الإذاعية، بل امتد إلى المسرح، حيث انضمت إلى فرقة «ساعة لقلبك» المسرحية، ثم فرقة إسماعيل يس، لتواصل بعد ذلك العمل مع عدد من الفرق المسرحية، من بينها فرق الريحاني وأمين الهنيدي والفرقة الكوميدية المصرية، وهو ما أسهم في صقل موهبتها وتوسيع خبراتها الفنية.

وخلال ستينيات القرن الماضي، التحقت بالمسرح الكوميدي ضمن فرق التليفزيون، وقدمت مجموعة كبيرة من الأعمال المسرحية التي كشفت عن قدراتها في الكوميديا، ومن أبرزها «ممنوع الستات»، «العبيط»، «أختي سميحة»، «نمرة 2 يكسب»، و«سفاح رغم أنفه»، كما شاركت الفنان محمد عوض في عدد من المسرحيات، بينها «الطرطور» و«طبق سلطة».

أما على شاشة السينما، فكانت بدايات خيرية أحمد من خلال أدوار صغيرة في خمسينيات القرن الماضي، قبل أن تتسع مساحة حضورها مع مشاركتها في عدد من الأفلام، من بينها «حماتي ملاك» عام 1959، و«عريس مراتي» أمام الفنان فؤاد المهندس، وهو العمل الذي ارتبطت من خلاله بشخصية الزوجة الساذجة التي تتسبب في العديد من المتاعب لزوجها، واشتهرت بعبارتها الكوميدية «محمود.. إنت نمت يا حبيبي»، التي تحولت إلى واحدة من أشهر الإفيهات في تاريخ الكوميديا المصرية.

وتنوعت مشاركاتها السينمائية على مدار مشوارها، فشاركت في أفلام عديدة، منها «الفانوس السحري»،«فطومة»،«الطريق المسدود»،«ابن النيل»،«جمعية قتل الزوجات»،«صباح الخير يا زوجتي العزيزة»،«عالم عيال عيال»،«احترسي من الرجال يا ماما»،«أميرة حبي أنا»،«بمبة كشر»،«صايع بحر»، و«ظاظا»، كما كان لها حضور في بعض أفلام سينما الشباب، من بينها «بحبك وأنا كمان».

ولم يكن حضور خيرية أحمد في السينما وحده كافيًا للتعبير عن تنوع تجربتها، فقد امتلكت أيضًا رصيدًا مميزًا في الدراما التلفزيونية، وشاركت في أعمال حققت انتشارًا واسعًا لدى الجمهور، وتوزعت بين الكوميديا والدراما، ومن أبرزها «أحلام اليقظة»،«الهويس»،«عابر سبيل»،«العائلة»،«ساكن قصادي»،«أين قلبي»،«عائلة مجنونة جدًا»،«عفاريت السيالة»،«حدائق الشيطان»، و«الحقيقة والسراب»، الذي يُعد آخر أعمالها التلفزيونية.

واستندت خيرية أحمد في أدائها الكوميدي إلى أسلوب خاص بعيد عن المبالغة والافتعال، فلم تكن بحاجة إلى الصخب أو الحركة الزائدة كي تنتزع ضحكات الجمهور، بل اعتمدت على تلقائية الأداء وخفة الظل وقدرتها على توظيف الموقف والتعبير، وهو ما منحها طابعًا فنيًا مميزًا. كما لم تقتصر موهبتها على الأدوار الكوميدية، وإنما نجحت في تقديم شخصيات درامية متنوعة، جمعت من خلالها بين القدرة على الإضحاك والتأثير العاطفي، لتصبح واحدة من الفنانات اللاتي امتلكن بصمة يصعب تكرارها.

وعلى المستوى الشخصي، جمعتها قصة حب بالكاتب الكبير يوسف عوف، الذي عُرف بأسلوبه الساخر في تناول قضايا المجتمع، وبدأت علاقتهما خلال عملهما معًا في برنامج «ساعة لقلبك»، قبل أن يتزوجا ويرزقا بابنهما الوحيد كريم، الذي جمعته بوالدته علاقة مميزة على المستويين الإنساني والفني.

وشكل يوسف عوف وخيرية أحمد ثنائيًا جمع بين الحب والتفاهم والاهتمام بالفن، إذ كتب لها وأشرف على عدد من أعمالها الإذاعية والتلفزيونية، من بينها «ساكن قصادي»، و«صباح الخير يا جاري»، و«عايز حقي»، إلى جانب برامجه الشهيرة «مش معقول» و«عجبي».

وتقديرًا لمشوارها الفني الحافل، حصلت خيرية أحمد على تكريم في الدورة الرابعة عشرة من مهرجان القاهرة للإعلام العربي، وهو تكريم جاء متناسبًا مع مسيرتها الممتدة في الإذاعة والمسرح والسينما والتليفزيون، وما قدمته من أعمال تركت أثرًا لدى أجيال مختلفة من الجمهور.

وشهدت حياتها منعطفًا مؤلمًا بعد وفاة زوجها يوسف عوف عام 1999، إذ دخلت في حالة من الحزن العميق أثرت على حالتها الصحية، ودفعتها إلى الابتعاد عن الساحة الفنية لفترة ليست قصيرة، لكنها تمكنت بعد مرور عدة سنوات من تجاوز تلك المرحلة والعودة إلى نشاطها الفني مع بدايات الألفية الجديدة.

ومع مطلع عام 2011، تدهورت حالتها الصحية بعد إصابتها بمرض السرطان، لتفارق الحياة في 19 نوفمبر من العام نفسه، عن عمر ناهز 74 عامًا، تاركة خلفها مسيرة حافلة بالأعمال الكوميدية والدرامية التي لا تزال تحتفظ بمكانتها في ذاكرة المشاهدين.

وامتد تقدير الدولة لمسيرتها إلى مشروع «عاش هنا» التابع لجهاز التنسيق الحضاري، الذي وثق اسمها من خلال وضع لوحة تذكارية على منزلها في الجيزة، تخليدًا لذكراها وتقديرًا لما قدمته من إسهامات بارزة في تاريخ الفن المصري.

ورغم مرور السنوات على رحيل خيرية أحمد، لا تزال أعمالها قادرة على استعادة الضحكة ورسم البهجة على وجوه جمهورها، فقد امتلكت موهبة قائمة على الصدق والبساطة، وقدمت نموذجًا للكوميديا التي لا تحتاج إلى مبالغة كي تصل إلى القلوب، لتبقى واحدة من نجمات الفن المصري اللاتي تركن أثرًا لا يمحوه الغياب.