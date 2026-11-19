أكد مجمع البحوث الإسلامية أن تداول الأخبار والمعلومات غير الصحيحة دون التأكد من مصادرها يمثل مخالفة شرعية، مشددًا على أن واجب التثبت لا يقتصر على الأحاديث التي يتناقلها الناس فيما بينهم، وإنما يمتد إلى كل ما يُنشر عبر وسائل الإعلام والمنصات الإلكترونية، بما فيها مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح المجمع، في رده على سؤال بشأن حكم نشر أخبار غير صحيحة عبر موقع «فيسبوك»، ثم قيام الأصدقاء بإعادة مشاركتها على صفحاتهم، أن المسلم يتحمل إثم نشر المعلومات التي لم يتحقق من صحتها أو التفاعل معها بما يساعد على انتشارها، لما قد ينتج عن ذلك من تضليل للآخرين وإشاعة الاضطراب وإثارة البلبلة داخل المجتمع.

الدليل من القرآن والسنة للتحذير من الشائعات

واستدل المجمع على ضرورة تحري الدقة قبل نقل الأخبار بقول الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ﴾، من سورة الحجرات، موضحًا أن الآية الكريمة تؤسس لقاعدة واضحة في التعامل مع المعلومات، وهي عدم تصديق الأخبار أو نقلها قبل فحصها والتأكد من سلامتها.

وأشار إلى أن مسؤولية الإنسان عما يصدر عنه لا تتوقف عند الكلام الذي يتفوه به، بل تشمل أيضًا ما يكتبه وينشره، وما يعيد مشاركته أو يتفاعل معه عبر المنصات الرقمية، لأن هذه التصرفات قد تتحول إلى وسيلة لتوسيع نطاق انتشار الأخبار المغلوطة، حتى إن كان تداولها بدافع المزاح أو دون قصد الإضرار بالآخرين.

كما أشار المجمع إلى تحذير النبي صلى الله عليه وسلم من نقل كل ما يسمعه الإنسان دون التحقق منه، مستشهدًا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كَفَى بِالْمَرْءِ كَذِبًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ»، رواه الإمام مسلم في صحيحه.

وشدد على أهمية تحلي مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بالوعي والمسؤولية عند التعامل مع الأخبار، خصوصًا بعدما أصبحت هذه المنصات من أبرز وسائل تداول المعلومات بين الناس، وما قد يترتب على نشر الأكاذيب من إرباك للرأي العام وإشعال الخلافات وإثارة القلق داخل المجتمع.

ولفت مجمع البحوث الإسلامية إلى أن التأكد من صحة المعلومات يستلزم الرجوع إلى المصادر الرسمية والصفحات الموثوقة التابعة للجهات المعنية، وعدم الاعتماد على المنشورات مجهولة المصدر، مع ضرورة اختيار المحتوى الذي يحقق منفعة حقيقية للناس، والابتعاد عن إعادة نشر أخبار لا تضيف فائدة أو تثير الجدل دون أساس صحيح.

ما الواجب على من نشر خبرًا كاذبًا دون التحقق منه؟

وأكد المجمع أن الشخص الذي ينشر معلومات غير صحيحة أو يساهم في انتشارها من خلال إعادة تداولها يتحمل إثم هذا الفعل، ولا تقتصر مسؤوليته على ما نشره بنفسه، بل تمتد إلى ما تسبب فيه من انتشار للمعلومة وتأثر الآخرين بها.

واستشهد في هذا السياق بقول الله تعالى: ﴿وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ﴾، من سورة العنكبوت.

وأوضح أن من وقع في نشر خبر غير صحيح دون التثبت منه، يتعين عليه المبادرة إلى الاستغفار والتوبة إلى الله عز وجل، مع العمل على تصحيح ما سبق نشره، من خلال توضيح حقيقة الأمر ونشر ما يؤكد عدم صحة المعلومات المتداولة، حتى لا يستمر الآخرون في تداول الشائعة بناءً على ما نشره.

واختتم مجمع البحوث الإسلامية تأكيده على ضرورة ألا يكون المسلم ناقلًا لكل ما يصل إليه من أخبار أو معلومات دون تمييز بين الصحيح وغير الصحيح، وأن يتحلى بالمسؤولية في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، مستشهدًا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ اللَّهَ كَرِهَ لَكُمْ ثَلاثًا: قِيلَ وَقَالَ، وَإِضَاعَةَ الْمَالِ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ»، رواه البخاري.