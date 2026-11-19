تحل اليوم ذكرى رحيل الفنانة المصرية مديحة سالم، التي استطاعت أن تترك بصمة مميزة في تاريخ السينما المصرية، بملامحها البريئة وابتسامتها الهادئة وأدائها التلقائي، حتى ارتبط اسمها بلقب "مراهقة السينما المصرية"، الذي لازمها طوال مشوارها الفني.

وُلدت فاطمة ليثي محمد، الشهيرة فنيًا بمديحة سالم، في القاهرة يوم 2 أكتوبر عام 1944، ونشأت في منطقة الزمالك، والتحقت بمدرسة كلية البنات، حيث حصلت على الشهادة الثانوية، لكنها لم تستكمل دراستها الجامعية، بعدما قادتها الظروف إلى خوض تجربة جديدة في عالم الفن.

ولم يكن دخولها مجال التمثيل نتيجة تخطيط مسبق أو سعي وراء الشهرة، بل جاء بمحض الصدفة، عندما لفتت ملامحها البريئة وروحها المرحة انتباه المخرج محمود ذو الفقار، صديق العائلة، الذي شاهدها خلال مشاركتها في نشاط التمثيل بالمسرح المدرسي، ولاحظ امتلاكها مقومات تؤهلها للظهور على شاشة السينما.

وكانت انطلاقتها السينمائية من خلال فيلم "المراهق الكبير" عام 1961، أمام الفنانة هند رستم والفنان عماد حمدي، لتبدأ رحلة فنية امتدت من مطلع الستينيات حتى بداية الألفية الجديدة.

ومن أبرز محطاتها المبكرة فيلم "آه من حواء" عام 1962، الذي شاركت في بطولته إلى جانب لبنى عبد العزيز ورشدي أباظة وعبد المنعم إبراهيم وحسين رياض، ثم فيلم "أم العروسة" عام 1963، الذي قدمت خلاله شخصية "نبيلة"، ولفتت الأنظار بأدائها الرقيق، خاصة في مشهد بكائها على فراق شقيقتها التي تستعد للزواج.

ورغم ارتباط صورتها لدى الجمهور بالفتاة الرقيقة والمراهقة الحالمة الباحثة عن الحب والاستقرار، فإنها لم تحصر نفسها في هذا النوع من الأدوار، بل تنقلت بين الرومانسية والكوميديا والدراما الاجتماعية والتراجيديا، وقدمت شخصيات متنوعة أكدت قدرتها على التلون الفني.

وشاركت مديحة سالم في مجموعة من الأفلام البارزة، من بينها "مذكرات تلميذة"،"لصوص لكن ظرفاء"،"حواء على الطريق"،"هي والرجال"،"العريس يصل غدًا"،"المغامرة الكبرى"،"ملكة الليل"،"الليلة الأخيرة"،"أغلى من حياتي"،"بلا دموع"،"صبيان وبنات"، و"النصف الآخر"، وغيرها من الأعمال التي رسخت حضورها على الشاشة.

وكان فيلم "الأشجار تموت واقفة" عام 1980 آخر مشاركاتها السينمائية، لتختتم به مرحلة مهمة من مشوارها على الشاشة الكبيرة.

ولم يقتصر نشاط مديحة سالم على السينما، بل امتد إلى التلفزيون، حيث شاركت في عدد من المسلسلات التي حققت حضورًا لدى الجمهور، من أبرزها "هارب من الأيام"،"القط الأسود"،"لا تطفئ الشمس"،"ولاد الحارة"،"ليلى"،"سيداتي آنساتي"،"مذكرات فتاة مجهولة"،"الخيوط الفضية"، و"الرجل والحصان".

كما كان لها حضور في الإذاعة من خلال مشاركتها في عدد من المسلسلات، من بينها "الزهور تتفتح في الخريف"، و"شقة بابا"، و"لعبة الحياة"، لتضيف هذه التجربة بُعدًا آخر إلى مسيرتها الفنية، وتؤكد قدرتها على التنقل بين مختلف الوسائط الفنية.

وفي مطلع الثمانينيات، اتخذت مديحة سالم قرارًا بالابتعاد عن التمثيل والتفرغ لحياتها الأسرية، مفضلة منح بيتها وابنتها الأولوية، وأصبحت أكثر ميلًا إلى القراءة والابتعاد عن الأضواء.

وبعد سنوات من الغياب، عادت إلى الشاشة من خلال مسلسل "القضاء في الإسلام"، وشاركت في الجزأين الثامن والتاسع منه، ليكون العمل من أبرز محطاتها الفنية المتأخرة. وكان آخر ظهور فني لها عام 2003، قبل أن تقرر الابتعاد مجددًا عن الحياة الفنية، وتختار العيش في هدوء بعيدًا عن الإعلام والكاميرات.

وعلى الصعيد الشخصي، تزوجت مديحة سالم من المنتج فؤاد صلاح الدين، الذي أعجب بها خلال تصوير فيلم "أم العروسة"، وتقدم للزواج منها بمساعدة الفنانة تحية كاريوكا، التي أسهمت في إقناع أسرتها بالموافقة على الارتباط.

ورغم ترددها في البداية خوفًا من تأثير الزواج على مشوارها الفني، تم الزواج، ورُزق الزوجان بابنتهما الوحيدة بوسي.

ولم تخلُ حياتهما الزوجية من الخلافات والتحولات، إذ انفصل الزوجان بعد سنوات، وتزوجت مديحة سالم من رجل آخر، بينما لم يتزوج فؤاد صلاح الدين مجددًا. وبعد نحو 20 عامًا، تجددت العلاقة بينهما عقب تعرضه للمرض، واستمر ارتباطهما حتى رحيلها.

وعُرفت مديحة سالم بحبها لأسرتها وحرصها على تربية ابنتها وتعليمها بعيدًا عن الأضواء، وجمعتها بها علاقة اتسمت بالصداقة والثقة المتبادلة. كما أحبت الطهي والخياطة، وعُرفت بشخصيتها الحازمة وحرصها على النظام والاستقرار الأسري.

وفي نوفمبر عام 2015، تعرضت مديحة سالم لوعكة صحية ومشكلات في الجهاز التنفسي، استدعت نقلها إلى أحد مستشفيات القاهرة، حيث خضعت للعلاج داخل وحدة العناية المركزة، إلا أن حالتها لم تشهد تحسنًا.

وفي 19 نوفمبر 2015، رحلت الفنانة مديحة سالم عن عالمنا عن عمر ناهز 71 عامًا، بعد صراع مع المرض، وشُيعت جنازتها في اليوم التالي، عقب صلاة الظهر، من مسجد الحامدية الشاذلية بمنطقة المهندسين.

وبقيت مديحة سالم حاضرة في ذاكرة جمهور السينما المصرية بما قدمته من أدوار مميزة وأداء عفوي وحضور هادئ، لتظل واحدة من الوجوه الفنية التي يصعب نسيانها، وتؤكد سيرتها أن البصمة الحقيقية للفنان لا ترتبط بطول مشواره أو كثرة ظهوره، بقدر ما ترتبط بما يتركه من أثر في وجدان الجمهور.