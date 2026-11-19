خيّم الحزن على أهالي قرية المقاتلة التابعة لمركز طامية بمحافظة الفيوم، عقب مصرع شقيقين من أبناء القرية، إثر حادث سقوط سقف بأحد مواقع العمل بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة، في واقعة مأساوية أسفرت عن وفاة شخصين.

حادث مأساوي داخل موقع العمل

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارًا يفيد بوقوع حادث سقوط سقف بأحد مواقع العمل بمنطقة التجمع الخامس، ما أسفر عن سقوط ضحايا، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث للتعامل مع الواقعة والوقوف على ملابساتها.

مصرع شقيقين من أبناء الفيوم

وبالفحص تبين مصرع الشقيقين أحمد محمد محمود روبي ومصطفى محمد محمود روبي، من أبناء قرية المقاتلة التابعة لمركز طامية بمحافظة الفيوم، متأثرين بالإصابات التي لحقت بهما جراء سقوط السقف أثناء وجودهما بموقع العمل وجرى نقل جثماني الشابين إلى مشرحة المستشفى، لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وسط حالة من الحزن بين أهالي قريتهما الذين تلقوا نبأ وفاتهما في الحادث الأليم.

التحقيقات تكشف ملابسات الواقعة

وحررت الأجهزة الأمنية محضرا بالواقعة، فيما تولت الجهات المختصة التحقيق للوقوف على أسباب الحادث وملابساته، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وقررت الجهات المختصة التصريح بتسليم جثماني الشقيقين إلى أسرتيهما، تمهيدا لنقلهما إلى مسقط رأسيهما بقرية المقاتلة التابعة لمركز طامية بمحافظة الفيوم، لدفنهما بمقابر الأسرة.