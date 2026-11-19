أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، الأربعاء، أن القوات المسلحة الإيرانية استهدفت منظومات عسكرية أمريكية في قواعد بالمنطقة، مؤكدة أن العمليات تأتي في إطار ما وصفته بحق طهران في الدفاع عن النفس، وذلك بالتزامن مع تصاعد المواجهة العسكرية بين إيران والولايات المتحدة واتساع نطاق الهجمات ليشمل عددًا من دول الخليج.

وأدانت الوزارة، في بيان نقلته وسائل إعلام إيرانية، الضربات الأمريكية التي استهدفت مواقع على السواحل الجنوبية لإيران خلال الأيام الماضية، معتبرة أن التحركات العسكرية الإيرانية تأتي ردًا على الاعتداءات الأمريكية، وفي إطار حماية المصالح والأمن القومي الإيراني.

وأشارت الخارجية الإيرانية إلى أن القوات المسلحة وجهت ضربات استهدفت منظومات الدفاع الجوي الأمريكية «باتريوت»، إلى جانب منصات إطلاق الطائرات المسيرة والصواريخ، في قاعدتين أمريكيتين بالمنطقة.

وفي السياق ذاته، أعلن الجيش الإيراني أن طائراته المسيرة استهدفت منظومات باتريوت ومنصات إطلاق المسيرات والصواريخ في قاعدة علي السالم الجوية بالكويت، وهي من القواعد الرئيسية التي تستخدمها القوات الأمريكية في المنطقة.

وجاء الإعلان الإيراني بالتزامن مع تصعيد ميداني شهدته الكويت والبحرين، إذ أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي تصدي الدفاعات الجوية لهجمات بطائرات مسيرة معادية، دون الكشف عن تفاصيل بشأن حجم الأضرار أو وقوع خسائر بشرية.

وفي البحرين، أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين اعتراض عدد من الهجمات الجوية الإيرانية، فيما أصدرت وزارة الداخلية تحذيرات أمنية للسكان قبل الإعلان عن زوال الخطر.

وتأتي هذه التطورات عقب ضربة أمريكية استهدفت موقعًا لإطلاق الصواريخ في جزيرة قشم الإيرانية، الثلاثاء، قالت واشنطن إنها جاءت ردًا على استهداف منشأة رادار أمريكية في البحرين.