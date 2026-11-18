أكد الدكتور الشحات عزازي، من علماء الأزهر الشريف، أن السيدة نفيسة رضي الله عنها تحظى بمكانة ومحبة خاصة في قلوب المصريين، مشيرًا إلى ارتباط الشعب المصري الوثيق بآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ومحبة الصالحين، وما تحمله الاحتفالات بذكراها من أجواء إيمانية وروحانية.

وأوضح عزازي، خلال تصريح له، أن السيدة نفيسة رضي الله عنها تنتمي إلى نسب شريف من جهة أبيها وأمها، فهي ابنة السيد حسن الأنور بن زيد الأبلج بن الحسن بن علي رضي الله عنهم، ووالدتها السيدة زينب بنت الحسن بن الحسن بن علي، بما يجعل نسبها متصلًا بالإمام الحسن بن علي من الجانبين.

مكان ولادة السيدة نفيسة

وأشار إلى أن السيدة نفيسة وُلدت في مكة المكرمة في أوائل شهر ربيع الأول سنة 145 هجرية، وكان والدها السيد حسن الأنور يتولى إمارة بني هاشم آنذاك، لافتًا إلى أن بعض العلماء ذكروا أن اسمها عند الميلاد كان آمنة أو زينب، أو أنها سُميت باسم السيدة فاطمة الزهراء، ثم عُرفت باسم نفيسة لمكانتها وقدرها بين أهلها.

وأضاف أن أسرتها انتقلت إلى المدينة المنورة عندما بلغت السيدة نفيسة نحو الخامسة من عمرها، وكانت تصحب والدها يوميًا لزيارة جدها النبي صلى الله عليه وسلم، والسلام عليه، في عادة ورثها أهل البيت، وتناقلتها الأجيال داخل الأسرة.

واستعرض عزازي جانبًا من حرص أجداد السيدة نفيسة على غرس العادات الطيبة في أبنائهم، موضحًا أن زيد الأبلج كان يصطحب ابنه الحسن الأنور للسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، ويعلن رضاه عنه أمامه، ثم ورث الحسن الأنور هذه العادة، بما يعكس أهمية انتقال السلوكيات الصالحة من الآباء إلى الأبناء.

وشدد على أن أعظم ما يتركه الآباء لأبنائهم ليس المال وحده، وإنما العادات الحسنة والأعمال الطيبة التي تنشأ عليها الأجيال، داعيًا إلى الاقتداء بأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم في توريث الأبناء القيم والسلوكيات الصالحة.