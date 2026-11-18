أكد محمد طلعت، رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بالغرفة التجارية بالقاهرة، عدم وجود حصر نهائي حتى الآن لأعداد الهواتف المحمولة التي جرى إيقافها بسبب عدم سداد الضرائب والرسوم المقررة، مشيرًا إلى استمرار إغلاق أجهزة جديدة بصورة يومية.

عدد الهواتف التي جرى إيقافها

وأوضح “طلعت”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر قناة MBC مصر، أن عدد الهواتف التي جرى إيقافها منذ بداية العام وحتى نوفمبر بلغ نحو 50 ألف هاتف، لافتًا إلى أن سوق المحمول يعاني ركودًا شديدًا.

وفي سياق متصل، كشفت مصادر مسئولة بقطاع الاتصالات، وفقًا للمعلومات التي عرضها برنامج «يحدث في مصر»، عن إيقاف آلاف الهواتف التي دخلت البلاد مهربة من الخارج دون سداد الضرائب المستحقة عليها، وفقًا للقوانين والقرارات المنظمة.

وأوضحت المصادر أن المواطنين الذين تعرضت هواتفهم للإيقاف بسبب الضرائب، ولديهم فواتير شراء رسمية، يمكنهم الرجوع إلى التاجر الذي اشتروا منه الجهاز ومطالبته بسداد الضريبة المستحقة.

امتناع التاجر عن السداد

وأضافت أنه في حالة امتناع التاجر عن السداد، يحق للمواطن التقدم بشكوى إلى جهاز حماية المستهلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة، مؤكدة أن تقديم الشكوى يتطلب وجود فاتورة شراء رسمية تثبت عملية البيع، وفقًا للضوابط والقوانين المعمول بها.