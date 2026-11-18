نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

دون أن تدري.. خطأ شائع تفعله في الشتاء قد يدمر هاتفك

مع انخفاض درجات الحرارة في فصل الشتاء، يواجه هاتفك الذكي تهديدًا صامتًا لا يرتبط بسقوطه في الماء أو تعرضه للأمطار، بل بظاهرة فيزيائية تُعرف باسم «تكاثف الرطوبة»، إذ تؤدي الفوارق الحرارية المفاجئة إلى تحول بخار الماء الموجود في الهواء إلى قطرات دقيقة تتسلل داخل أجزاء الجهاز وتهدد بتلفه.

تحدث هذه الظاهرة عند انتقالك المفاجئ من الأجواء الباردة في الخارج إلى مكان دافئ ومغلق كالمنزل أو المكتب، فعندما يلامس الهواء الداخلي الدافئ والمحمل ببخار الماء سطح الهاتف البارد، تتكثف الرطوبة وتتحول إلى قطرات مائية، تمامًا كما يتكون الضباب على زجاج النظارات الطبية.

وداعاً للهجمات الإلكترونية.. مايكروسوفت تطلق منصة «بيرسبشن»| إليك أهم تفاصيل

أطلقت شركة مايكروسوفت منصة "بيرسبشن" (Microsoft Perception) للدفاع السيبراني المعتمد على وكلاء الذكاء الاصطناعي، وذلك لمواكبة الهجمات المتطورة وسد الثغرات الأمنية بسرعة فائقة.

تأتي هذه الخطوة الاستراتيجية، التي كُشف عن إتاحتها العامة في مؤتمر Microsoft Ignite 2026، لتأسيس بنية أمنية متكاملة تعرف بـ "الأمن الوكيل" (Agentic Security).

بلا كابلات.. إليك أسهل طريقة آمنة لنقل ملفاتك

تتوفر عدة طرق بسيطة وآمنة لنقل الملفات الكبيرة بين الهاتف الذكي (أندرويد أو آيفون) والكمبيوتر دون الحاجة إلى كابل توصيل، مما يجنبك مخاطر انتقال الفيروسات والبرمجيات الضارة. وبحسب موقع "Make Use Of"، إليك أبرز هذه الطرق:

هل هاتفك ضمن القائمة؟ سامسونج تبدأ اختبار تحديث One UI 9.5

بدأت سامسونج بالفعل اختبارات النسخة التجريبية من تحديث One UI 9.5 (المبنية على نظام أندرويد 17) لهواتف Galaxy S26 في عدة دول عالمية تمهيداً لإطلاقها الرسمي أوائل العام القادم.

استناداً إلى سياسة التحديثات المعتمدة من سامسونج والتقارير التقنية، تشمل القائمة المتوقعة للأجهزة المؤهلة للتحديث ما يلي:

وداعًا للشكل المعتاد.. تسريب صادم يكشف تصميم iPhone 20 Pro

تشير التسريبات والتقارير التقنية الحديثة إلى أن شركة أبل تخطط لإحداث تحول تصميمي بارز في هواتف آيفون المرتقبة عام 2027 احتفالًا بمرور 20 عاماً على إطلاق أول هاتف آيفون مع توقعات بتخطي اسم آيفون 19 والانتقال مباشرة إلى سلسلة آيفون 20