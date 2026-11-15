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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

شركة "مايكروسوفت" العالمية تفتتح مركزا للابتكار والتحول الرقمي في دولة الكويت

شركة "مايكروسوفت" العالمية تفتتح مركزا للابتكار والتحول الرقمي في دولة الكويت
شركة "مايكروسوفت" العالمية تفتتح مركزا للابتكار والتحول الرقمي في دولة الكويت
أ ش أ

 افتتحت شركة "مايكروسوفت" العالمية، اليوم /الأحد/ مركزا للابتكار والتحول الرقمي في دولة الكويت.
وأكد رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح، الذي شارك في الافتتاح، أن مركز "مايكروسوفت" للابتكار والتحول الرقمي سيسهم في تسريع وتيرة التحول الرقمي وتطوير منظومة التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في دولة الكويت.
وشدد الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح، على أهمية الاستفادة من الفرص المتاحة في هذه المجالات لتطوير البنية التحتية الرقمية وبناء الكفاءات والقدرات الوطنية؛ بما يعزز مكانة الكويت ويدعم توجهاتها نحو بناء اقتصاد رقمي متطور ومستدام.
واطلع رئيس مجلس الوزراء الكويت على آلية عمل المركز في مجالات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والأمن السيبراني كما استمع إلى شرح حول مبادرة مهارات الكويت التي تهدف إلى تعزيز الفرص الوظيفية وإعداد الكفاءات الوطنية العاملة في مختلف الجهات الحكومية لدفع عجلة الابتكار وتطوير استخدام وسائل الذكاء الاصطناعي بالتعاون بين شركة "مايكروسوفت" والجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات في دولة الكويت.

شركة مايكروسوفت العالمية مركزا للابتكار والتحول الرقمي في دولة الكويت رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح

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