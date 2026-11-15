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هبوط أرضي بشارع القومية الرئيسي في إمبابة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

هبوط أرضي بشارع القومية الرئيسي في إمبابة

هبوط أرضي
هبوط أرضي
أحمد زهران

شهد شارع القومية الرئيسي بنطاق حي إمبابة التابع لمحافظة الجيزة، وتحديداً في المنطقة الواقعة أسفل محطة مترو القومية، حدوث هبوط أرضي مفاجئ، ما استدعى تحركاً عاجلاً من الأجهزة التنفيذية بمحافظة الجيزة لاحتواء الموقف وضمان سلامة المارة والمركبات.

وعلى الفور، انتقلت قيادات الحي والأجهزة المعنية، يرافقها مسؤولو المرافق العامة من مياه الشرب والصرف الصحي، والغاز، والكهرباء، إلى موقع البلاغ لإجراء المعاينة الميدانية والوقوف على الأسباب الفنية التي أدت إلى حدوث الهبوط.

وتم فرض كردون حول محيط موقع الهبوط لتأمين حركة السير ومنع اقتراب المواطنين والمركبات، لتسيير الحركة المرورية بالشارع ومنع حدوث أي تكدسات، فيما بدأت الفرق الفنية المختصة أعمال الفحص والإصلاح الفوري لإعادة الشيء لأصله في أسرع وقت ممكن.

محافظ الجيزة محافظة الجيزة هبوط أرضي

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