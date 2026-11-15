ننشر تفاصيل خطة وزارة الكهرباء استعدادا لفصل الشتاء

وجه الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بمواصلة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين التغذية الكهربائية خلال فصل الشتاء، وضرورة الإشراف المباشر من قبل رؤساء الشركات على مراجعة الشبكات والمشروعات القريبة من مسارات مخرات السيول، خاصة في المناطق النائية في سيناء والصعيد، واتخاذ ما يلزم لحمايتها حتى لا تتسبب في انقطاعات للتيار الكهربائي.

وأكد أهمية استمرار المرور على مكونات شبكة التوزيع من قبل فرق الصيانة فى جميع الشركات، والتأكد من تفقد جميع المهمات الكهربائية والأكشاك والكابلات، وتأمين وصول التيار لأعمدة الإنارة.

جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، برؤساء شركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية، لمتابعة الانتهاء من تنفيذ التوصيات الواردة فى تقارير اللجان المعنية فى الوزارة والشركة القابضة لكهرباء مصر للاستعداد لفصل الشتاء وما يصاحبه من تغيرات فى الطقس، وتأمين الشبكة لمواجهة أي انقطاعات طارئة وتكثيف عمليات الصيانة وزيادة أعداد فرق الطوارئ، وتطبيق برامج صيانة وفقا للمعايير والأكواد العالمية وبتوقيتات محددة ومعلومة لمشغل الشبكة القومية للكهرباء، لتحقيق الكفاءة العامة للتشغيل، وضمان جودة الخدمة على كافة الاستخدامات.

وأوضح الدكتور محمود عصمت ضرورة تجهيز مولدات كهربائية احتياطية بديلة للمنشآت الحيوية حال انقطاع التيار الكهربائي عنها لأي سبب، والانتهاء من أعمال صيانة الشبكات، ورفع مستوى المهمات الكهربائية في بعض المناطق لحمايتها وتجنب غمرها بالمياه في حالة حدوث أمطار شديدة، مؤكدا على زيادة الإجراءات التي تقوم بها شركات الكهرباء لمواجهة الأمطار الغزيرة، ووجود غرفة طوارئ مركزية بالوزارة، وغرف في شركات التوزيع، مضيفا أن تطوير شبكات التوزيع له أثر كبير فى تأمين التغذية الكهربائية.

وقال الدكتور محمود عصمت أن الأيام المقبلة ستشهد متابعة ميدانية لما تم اتخاذه من إجراءات، خاصة فى المناطق المتوقع تعرضها لمخاطر التغيرات المناخية المصاحبة لفصل الشتاء، مؤكدا الاهتمام بتوجيه ارشادات للمواطنين بعدم الاقتراب من المهمات الكهربائية خاصة أثناء الأمطار الشديدة، والاتصال سريعا على رقم "121" لتلقى أي شكاوى على مدار 24 ساعة، ورفع درجة الاستعداد والجاهزية لفرق الطوارئ والصيانة بكل الشركات تقوم بالمتابعة المستمرة لجميع الشكاوى والأعطال، ويتم على الفور اتخاذ كل التدابير اللازمة لإزالة سبب الشكوى، وأن هناك غرفة طوارئ فى الوزارة ستعمل على متابعة العمل فى جميع المحافظات للوقوف على تنفيذ الخطة وتحقيق الكفاءة فى التشغيل فى إطار تغيير مؤشرات الأداء الخاصة بكافة الشركات.