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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

انفجار صناديق متفجرة ألقتها مسيّرات إسرائيلية قرب جسر وادي غزة

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
أمنية رشاد الجلوي

انفجرت صناديق متفجرة ألقتها طائرات مسيّرة إسرائيلية من طراز «كواد كابتر» قرب جسر وادي غزة، شمالي المحافظة الوسطى بقطاع غزة، اليوم الأحد، وفق ما أفادت به وسائل إعلام فلسطينية.

تأتي الواقعة في ظل تصاعد استخدام جيش الاحتلال الإسرائيلي طائرات «كواد كابتر» لإسقاط مكعبات وصناديق متفجرة فوق المنازل والمناطق السكنية في قطاع غزة.

وذكرت وكالة «صفا» الفلسطينية، في تقرير نشرته اليوم، الأحد 15 نوفمبر، أن هذه الممارسات تكررت في مناطق متفرقة من القطاع، بينها حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة ومحيط مستشفى دار السلام شمال شرقي خان يونس، وسط مخاوف من تداعياتها على حياة السكان ومنازلهم. 

   

انفجار صناديق طائرات الكواد كابتر شمال غزة جيش الاحتلال الإسرائيلي خان يونس جسر وادي غزة

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