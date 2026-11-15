سامح شكري : العالم يواجه تحديات بالغة التعقيد.. والتسوية السلمية أساس تحقيق الاستقرار

شارك النائب سامح شكري، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب ووزير الخارجية السابق، في الاحتفالية السنوية الثامنة لمؤسسة كميت بطرس غالي للسلام والمعرفة، حيث ألقى كلمة تناول خلالها الإرث الفكري والدبلوماسي للدكتور بطرس بطرس غالي، وإسهاماته البارزة على المستويين الوطني والدولي.

العالم يواجه تصاعدًا في التوترات وتعددًا لبؤر الصراعات

وأكد سامح شكري أن العالم يمر بمرحلة تشهد ظروفًا وتطورات دولية بالغة التعقيد والخطورة، في ظل تصاعد التوترات وتعدد بؤر الصراعات، وتراجع الثقة في آليات العمل الدولي، إلى جانب تنامي الاعتقاد بشرعية استخدام القوة لفرض الإرادة وتغيير الواقع.

وأشار إلى أن مواجهة التحديات الاقتصادية والبيئية والتكنولوجية الراهنة تستلزم تعزيز التعاون والتنسيق على المستوى الدولي.

إسهامات بارزة لـ بطرس غالي في القانون الدولي والعلاقات الدولية والشؤون الأفريقية

واستعرض رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب مسيرة الدكتور بطرس بطرس غالي وإسهاماته في مجالات القانون الدولي والعلاقات الدولية والفكر السياسي والشؤون الأفريقية، ودوره في قيادة الأمم المتحدة، وإطلاق مبادرتي «أجندة من أجل السلام» و«أجندة من أجل التنمية».

كما تناول جهوده في تعزيز العلاقات المصرية الأفريقية من خلال الصندوق المصري للمعونة الفنية في أفريقيا، فضلًا عن إسهاماته في المنظمة الدولية للفرانكفونية والمجلس القومي لحقوق الإنسان.

إعلاء القانون الدولي والتسوية السلمية للخلافات ركيزة لتحقيق الاستقرار

وشدد شكري على أهمية الأفكار والمبادئ التي دافع عنها الراحل بطرس غالي، وفي مقدمتها احترام القانون الدولي والاحتكام إلى التسوية السلمية للخلافات، مؤكدًا أن تحقيق الاستقرار يتطلب تبني خطط تنموية اقتصادية واجتماعية تعالج الأسباب الجذرية للصراعات، إلى جانب إرساء ترتيبات سياسية مستدامة.

إشادة بدور مؤسسة كميت في الحفاظ على إرث بطرس غالي ودعم الشباب

وأشاد رئيس لجنة العلاقات الخارجية بدور مؤسسة كميت بطرس غالي للسلام والمعرفة في صون إرث الراحل والتعريف بأفكاره، لا سيما من خلال أنشطتها وبرامجها الموجهة للشباب.

كما هنأ الطلاب الفائزين بجوائز التفوق، وأعرب عن تقديره للمكرمين خلال الاحتفالية هذا العام، وهما لانسانا كواتي، رئيس وزراء غينيا السابق، تقديرًا لجهوده في دعم السلام بأفريقيا والتعامل مع الصراعات بالغة الصعوبة التي شهدتها القارة، والدكتور نادر حنا، تقديرًا لنجاحه وتفوقه في مجال الطب وعلاج الأورام على المستوى الدولي، وحرصه على مواصلة تقديم خدماته وجهوده وخبراته العلمية لمصر.

واختتم النائب سامح شكري كلمته بالتعبير عن تمنياته للقائمين على مؤسسة كميت بطرس غالي للسلام والمعرفة بدوام النجاح والتوفيق في أداء رسالتها، ومواصلة دورها في نشر المعرفة والتوعية بالقضايا المختلفة.