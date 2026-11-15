الجونة في مهمة أمام الاتحاد السكندري بكأس مصر.. وغيابات مؤثرة تهدد صفوف الفريق

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجونة لمواجهة نظيره الاتحاد السكندري، يوم الأربعاء 18 نوفمبر ، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس مصر، في اللقاء المقرر إقامته على استاد خالد بشارة.

ويدخل الجونة المباراة في ظل معاناته على مستوى بطولة الدوري المصري الممتاز، حيث يحتل المركز العشرين والأخير في جدول الترتيب برصيد 3 نقاط، بعدما حقق 3 تعادلات وتلقى 5 هزائم، دون تحقيق أي فوز حتى الآن.

وتزداد صعوبة المواجهة في ظل الغيابات المحتملة التي قد تضرب صفوف الفريق الساحلي، حيث يغيب أحمد زكي بسبب الإصابة، بعد تعرضه لحادث سير مع زميله خالد صديق في سبتمبر الماضي، والذي أدي إلي إصابتهما بإصابات بالغة.

كما تحوم الشكوك حول موقف خالد صديق من العودة للمشاركة، في انتظار آخر المستجدات الطبية بشأن حالته.

ويأتي ذلك بالتزامن مع استدعاء ثنائي الفريق ألفا توراي وديفيد سيموكوندا للانضمام إلى منتخبي سيراليون وزامبيا، وهو ما يضع الجهاز الفني أمام تحدٍ إضافي في تجهيز العناصر المتاحة قبل مواجهة الاتحاد السكندرى.

ويأمل الجونة في تجاوز ظروف الغيابات وتحقيق الفوز على الاتحاد السكندري، لمواصلة مشواره في بطولة كأس مصر والمنافسة على بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي.