قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أعطال حول العالم.. توقف خدمات مايكروسوفت يربك الشركات والحكومات
أعراض جرثومة المعدة في بدايتها.. 6 علامات أبرزهم الحرقان والانتفاخ
موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري والقنوات الناقلة
هيئة الدواء : حظر تـداول المستحضرات الطبية والحيويـة غير المسـجلة بمنظومة التتبع
إصابة محمد عبد المنعم.. الكشف عن مدة غيابه وموقفه من مباراة باريس سان جيرمان
عيار 21 يسجل 5995 جنيهًا.. وشعبة الذهب تكشف تفاصيل نموذج بيع المستعمل
انفجار قوي في عدن ناجم عن استهداف بمسيرة على جبل حديد
عودة الدباغ تقترب.. 6 ملفات ساخنة في عيادة الزمالك قبل مواجهة الجونة
انتقام بسم الفئران.. استمرار حبس المتهمة بقتـ.ل زوجها وابنيها في الوراق
تصفيات أمم أفريقيا 2027.. كل ما تريد معرفته عن مباراة منتخب مصر ومالاوي اليوم .. محمد صلاح ومرموش يقودان طموحات الفراعنة
غزة محور برنامجه الانتخابي.. ميلانشون يصعد خطابه ضد إسرائيل بعد دعوته لاستخدام الجيش لوقف معاناة الفلسطينيين
صغيرة كشفت المستور.. تفاصيل اتهام مدرب نادي الصيد بهـ.ـتك عرض أطفال وإحالته للجنايات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عودة الدباغ تقترب.. 6 ملفات ساخنة في عيادة الزمالك قبل مواجهة الجونة

عدي الدباغ
عدي الدباغ
منتصر الرفاعي

يترقب الجهاز الفني لنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال موقف المصابين داخل الفريق قبل استئناف منافسات الدوري الممتاز حيث يستعد الأبيض لمواجهة الجونة يوم 23 نوفمبر الجاري ضمن منافسات الجولة التاسعة على استاد خالد بشارة.

ويعمل الجهاز الفني بالتنسيق مع الجهاز الطبي على استغلال فترة التوقف الدولي لتجهيز أكبر عدد من اللاعبين في ظل معاناة الفريق من عدة إصابات ما يفرض تحديا أمام معتمد جمال لتجهيز القوة الضاربة قبل المواجهة المقبلة.

وتحمل الأيام المقبلة أخبارا متباينة لجماهير الزمالك بين اقتراب بعض اللاعبين من العودة واستمرار غياب آخرين لحين اكتمال برامجهم التأهيلية ونستعرض في السطور التالية آخر تطورات ملف الإصابات داخل القلعة البيضاء.

عدي الدباغ يقترب من العودة أمام الجونة

اقترب الفلسطيني عدي الدباغ من العودة للمشاركة مع الزمالك بعدما أثبتت الفحوصات الطبية إصابته بجزع من الدرجة الأولى في الرباط الداخلي للركبة.

وخضع اللاعب لبرنامج تأهيلي خلال الفترة الماضية ونجح في قطع شوط كبير نحو التعافي ليصبح قريبا من الانتظام في التدريبات الجماعية مع وجود آمال داخل الجهاز الفني في لحاقه بمواجهة الجونة المقبلة.

حسام أشرف يقترب من الانتظام في التدريبات

يواصل حسام أشرف تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من آلام أسفل البطن التي أبعدته عن المشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة الماضية.

ومن المنتظر أن يعود اللاعب إلى تدريبات الزمالك عقب المباراة الودية أمام البنك الأهلى المقرر إقامتها يوم 17 نوفمبر الجاري ليبدأ بعدها مرحلة جديدة من التجهيز للمباريات المقبلة.

إيشو ومحمود جهاد جاهزان لقرار معتمد جمال

في المقابل تلقى الجهاز الفني أخبارا إيجابية بشأن الثنائي أحمد عبد الرحيم إيشو ومحمود جهاد بعدما أصبح اللاعبان جاهزين للمشاركة في التدريبات الجماعية والمباريات.

وتعافى إيشو من الإصابة بتمزق العضلة الضامة بينما استعاد محمود جهاد جاهزيته الطبية ليبقى قرار مشاركتهما في المباريات وفقا لرؤية معتمد جمال واحتياجات الفريق الفنية.

محمود بنتايج يواصل التأهيل بعد إصابة الخلفية

يخضع المغربي محمود بنتايج لفحوصات طبية مستمرة تحت إشراف الجهاز الطبي للزمالك لمتابعة تطورات إصابته بتمزق في العضلة الخلفية وتقييم مدى استجابته للبرنامج التأهيلي الذي يؤديه حاليا.

ويحرص الجهاز الطبي على متابعة حالة اللاعب بصورة مستمرة لتحديد موعد عودته إلى التدريبات الجماعية دون التعجل في الدفع به قبل اكتمال تعافيه تجنبا لتجدد الإصابة.

محمد السيد يواصل برنامجه التأهيلي

يواصل محمد السيد تنفيذ برنامجه التأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي في إطار خطة تجهيزه للعودة إلى الملاعب واستعادة جاهزيته البدنية والفنية.

ويتابع الجهاز الطبي تطورات حالة اللاعب بالتنسيق مع الجهاز الفني مع استغلال فترة التوقف الدولي لاستكمال مراحل العلاج والتأهيل تمهيدا لعودته إلى التدريبات الجماعية فور التأكد من اكتمال تعافيه.

ويأمل معتمد جمال في استعادة أكبر عدد من العناصر المصابة قبل مواجهة الجونة حتى يدخل الزمالك المباراة بصفوف مكتملة ويواصل المنافسة بقوة في بطولة الدوري الممتاز.

معتمد جمال الزمالك الجونة محمود بنتايج أحمد عبد الرحيم إيشو محمود جهاد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

عيار 21 بكام؟.. أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 13 نوفمبر

سعر أنبوبة البوتجاز

سعر أنبوبة البوتجاز اليوم الجمعة بعد قرار لجنة التسعير.. كم تبلغ؟

محمد صلاح

تحدثت عنها ولم أكتبها.. خال محمد صلاح يتبرأ من التغريدة المثيرة للجدل ضد حسام حسن

أسعار الذهب اليوم

عيار 21 بكام؟.. استمرار انخفاض أسعار الذهب اليوم الجمعة 13-11-2026

الدعاء

أفضل دعاء قبل صلاة الجمعة.. 10 كلمات لا ترد للمهموم وصاحب الحاجة

سعر الذهب

سعر عيار الذهب 24 في الصاغة الآن

حالة الطقس

ظاهرة جوية تضرب مصر 5 ساعات وتحذير عاجل للسائقين.. ماذا حدث؟

ذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يسجل 5950 جنيها

ترشيحاتنا

اعتذار بي واي دي

خطأ في تركيب العجلات يجبر BYD على الاعتذار لعملاء جريت تانج

ريماك نيفيرا

ريماك تودع أشهر سياراتها بعد إنتاج 71 سيارة فقط

جيتور  TX 2026

كهربائية بالكامل.. جيتور تقدم TX 2026 بمفهوم رياضي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال امام مستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: أطفال غزة.. من يحميهم من برد الشتاء؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الغش حين يهدم بنية المجتمع وخلق الأمة السوي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: براءة أحمد بن ماجد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التعاقب الوظيفي وعصر اللامركزية

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: اسم ثلاثي

المزيد