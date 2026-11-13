عودة الدباغ تقترب.. 6 ملفات ساخنة في عيادة الزمالك قبل مواجهة الجونة

يترقب الجهاز الفني لنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال موقف المصابين داخل الفريق قبل استئناف منافسات الدوري الممتاز حيث يستعد الأبيض لمواجهة الجونة يوم 23 نوفمبر الجاري ضمن منافسات الجولة التاسعة على استاد خالد بشارة.

ويعمل الجهاز الفني بالتنسيق مع الجهاز الطبي على استغلال فترة التوقف الدولي لتجهيز أكبر عدد من اللاعبين في ظل معاناة الفريق من عدة إصابات ما يفرض تحديا أمام معتمد جمال لتجهيز القوة الضاربة قبل المواجهة المقبلة.

وتحمل الأيام المقبلة أخبارا متباينة لجماهير الزمالك بين اقتراب بعض اللاعبين من العودة واستمرار غياب آخرين لحين اكتمال برامجهم التأهيلية ونستعرض في السطور التالية آخر تطورات ملف الإصابات داخل القلعة البيضاء.

عدي الدباغ يقترب من العودة أمام الجونة

اقترب الفلسطيني عدي الدباغ من العودة للمشاركة مع الزمالك بعدما أثبتت الفحوصات الطبية إصابته بجزع من الدرجة الأولى في الرباط الداخلي للركبة.

وخضع اللاعب لبرنامج تأهيلي خلال الفترة الماضية ونجح في قطع شوط كبير نحو التعافي ليصبح قريبا من الانتظام في التدريبات الجماعية مع وجود آمال داخل الجهاز الفني في لحاقه بمواجهة الجونة المقبلة.

حسام أشرف يقترب من الانتظام في التدريبات

يواصل حسام أشرف تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من آلام أسفل البطن التي أبعدته عن المشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة الماضية.

ومن المنتظر أن يعود اللاعب إلى تدريبات الزمالك عقب المباراة الودية أمام البنك الأهلى المقرر إقامتها يوم 17 نوفمبر الجاري ليبدأ بعدها مرحلة جديدة من التجهيز للمباريات المقبلة.

إيشو ومحمود جهاد جاهزان لقرار معتمد جمال

في المقابل تلقى الجهاز الفني أخبارا إيجابية بشأن الثنائي أحمد عبد الرحيم إيشو ومحمود جهاد بعدما أصبح اللاعبان جاهزين للمشاركة في التدريبات الجماعية والمباريات.

وتعافى إيشو من الإصابة بتمزق العضلة الضامة بينما استعاد محمود جهاد جاهزيته الطبية ليبقى قرار مشاركتهما في المباريات وفقا لرؤية معتمد جمال واحتياجات الفريق الفنية.

محمود بنتايج يواصل التأهيل بعد إصابة الخلفية

يخضع المغربي محمود بنتايج لفحوصات طبية مستمرة تحت إشراف الجهاز الطبي للزمالك لمتابعة تطورات إصابته بتمزق في العضلة الخلفية وتقييم مدى استجابته للبرنامج التأهيلي الذي يؤديه حاليا.

ويحرص الجهاز الطبي على متابعة حالة اللاعب بصورة مستمرة لتحديد موعد عودته إلى التدريبات الجماعية دون التعجل في الدفع به قبل اكتمال تعافيه تجنبا لتجدد الإصابة.

محمد السيد يواصل برنامجه التأهيلي

يواصل محمد السيد تنفيذ برنامجه التأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي في إطار خطة تجهيزه للعودة إلى الملاعب واستعادة جاهزيته البدنية والفنية.

ويتابع الجهاز الطبي تطورات حالة اللاعب بالتنسيق مع الجهاز الفني مع استغلال فترة التوقف الدولي لاستكمال مراحل العلاج والتأهيل تمهيدا لعودته إلى التدريبات الجماعية فور التأكد من اكتمال تعافيه.

ويأمل معتمد جمال في استعادة أكبر عدد من العناصر المصابة قبل مواجهة الجونة حتى يدخل الزمالك المباراة بصفوف مكتملة ويواصل المنافسة بقوة في بطولة الدوري الممتاز.