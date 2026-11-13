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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

جيش الاحتلال ينفذ سلسلة تفجيرات عند مجرى النهر في زوطر الشرقية

أرشيفي
أرشيفي
محمود نوفل

نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي سلسلة تفجيرات عند مجرى النهر  في بلدة زوطر الشرقية جنوب لبنان.

وفي وقت لاحق من صباح الثلاثاء الماضي ؛ أغار الطيران الحربي الإسرائيلي، على بلدة القنطرة في جنوب لبنان، مواصلًا ذلك بقصف مدفعي وإطلاق نار استهدف مناطق أخرى في الجنوب.

يأتي العدوان الإسرائيلي على لبنان برغم سريان وقف إطلاق النار المعلن في يونيو الماضي.

غارة جوية إسرائيلية على بلدة القنطرة

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية، استهدفت غارة جوية إسرائيلية بلدة القنطرة، فيما أطلقت القوات الإسرائيلية نيران رشاشاتها الثقيلة باتجاه أطراف بلدة شقرا.

كما طال القصف المدفعي الإسرائيلي  بلدتي المنصوري ومجدل زون في جنوب لبنان.

جنوب لبنان جيش الاحتلال الإسرائيلي بلدة زوطر الشرقية لبنان

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