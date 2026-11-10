فرنسا تحذّر من تجدد التصعيد بين واشنطن وطهران.. وتوافق دولي على منع الفراغ الأمني في جنوب لبنان

تتزايد التحذيرات الدولية من احتمالات عودة التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران، في ظل استمرار التوترات الإقليمية وتداخل الملفات الأمنية والسياسية في منطقة الشرق الأوسط، بالتزامن مع تحركات دولية تستهدف الحفاظ على الاستقرار في جنوب لبنان ومنع نشوء أي فراغ أمني قد يهدد أمن المنطقة.

وفي ذلك، حذرت الخارجية الفرنسية من قلق باريس من احتمالات تجدد المواجهة بين واشنطن وطهران، وما قد يترتب عليها من تداعيات تتجاوز حدود البلدين، لتشمل أمن الخليج والشرق الأوسط، فضلاً عن تأثيراتها المحتملة على حركة الملاحة الدولية وأسواق الطاقة والجهود الدبلوماسية الرامية إلى احتواء الأزمات الإقليمية.

وتأتي هذه التحذيرات في وقت تتزايد فيه أهمية المسار الدبلوماسي لتجنب انزلاق المنطقة إلى مواجهة جديدة، خاصة مع حساسية الملفات المرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني، والتحركات العسكرية الأمريكية، والتوازنات الأمنية في المنطقة.

وفي الملف اللبناني، يتصدر مستقبل الوجود الدولي في جنوب لبنان المباحثات الدبلوماسية، مع اقتراب انتهاء ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «يونيفيل» بنهاية ديسمبر 2026، وسط مخاوف من أن يؤدي انسحاب القوات الدولية إلى فراغ أمني يهدد الاستقرار على الحدود اللبنانية الإسرائيلية.

وتدفع فرنسا نحو وضع إطار دولي جديد يضمن استمرار مراقبة الأوضاع الأمنية ودعم الجيش اللبناني وتعزيز قدراته على بسط سلطة الدولة في مختلف المناطق، بالتنسيق مع الأطراف الدولية والإقليمية المعنية.

كما برز دور الاتحاد الأوروبي في هذا السياق، بعدما أعلن عن مهمة لدعم القوات المسلحة اللبنانية وقوى الأمن الداخلي، من خلال التدريب وتطوير القدرات الأمنية، بما يساعد المؤسسات اللبنانية على الاضطلاع بمسؤولياتها خلال المرحلة المقبلة.