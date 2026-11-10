قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إعلامي: مصطفى شوبير يحرس مرمى منتخب مصر أمام مالاوي
محمد بن سلمان يبحث هاتفيا مع رئيس وزراء اليونان تعزيز العلاقات والتعاون المشترك
قطر: مؤشرات إيجابية من إيران والولايات المتحدة بشأن التوصل إلى حل دبلوماسي
وزير الخارجية الأمريكي: قواتنا مستعدة لشن هجمات مدمرة ضد إيران في أي وقت
ممر ملاحي غير مسموح به.. الحرس الثوري: احتراق ناقلتي نفط في مضيق هرمز
عبد الستار صبري يعلن تشكيل منتخب مصر مواليد 2010 لمواجهة تونس في تصفيات شمال أفريقيا
أول سيارة إسعاف وصلت في 6 دقائق.. الصحة تكشف تفاصيل التعامل مع حادث قطاري العياط
التضامن ترفع تعويضات ضحايا حادث قطاري العياط إلى 100 ألف جنيه لأسرة المتوفى.. و5 آلاف مساعدة عاجلة لكل مصاب
وزير الخارجية المصري: إسرائيل تفرض قيودا على دخول المساعدات إلى قطاع غزة
كلام مجتزأ.. كامل الوزير يكشف عن حقيقة توجيهاته بغلق جهاز أمان القطارات
هجوم يستهدف سفينة تابعة لـ"أدنوك" في المياه الإقليمية الإماراتية
هبوط جديد في أسعار الدولار اليوم الثلاثاء بختام التعاملات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

فرنسا تحذّر من تجدد التصعيد بين واشنطن وطهران.. وتوافق دولي على منع الفراغ الأمني في جنوب لبنان

فرنسا
فرنسا

تتزايد التحذيرات الدولية من احتمالات عودة التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران، في ظل استمرار التوترات الإقليمية وتداخل الملفات الأمنية والسياسية في منطقة الشرق الأوسط، بالتزامن مع تحركات دولية تستهدف الحفاظ على الاستقرار في جنوب لبنان ومنع نشوء أي فراغ أمني قد يهدد أمن المنطقة.

وفي ذلك، حذرت الخارجية الفرنسية من قلق باريس من احتمالات تجدد المواجهة بين واشنطن وطهران، وما قد يترتب عليها من تداعيات تتجاوز حدود البلدين، لتشمل أمن الخليج والشرق الأوسط، فضلاً عن تأثيراتها المحتملة على حركة الملاحة الدولية وأسواق الطاقة والجهود الدبلوماسية الرامية إلى احتواء الأزمات الإقليمية.

وتأتي هذه التحذيرات في وقت تتزايد فيه أهمية المسار الدبلوماسي لتجنب انزلاق المنطقة إلى مواجهة جديدة، خاصة مع حساسية الملفات المرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني، والتحركات العسكرية الأمريكية، والتوازنات الأمنية في المنطقة.

وفي الملف اللبناني، يتصدر مستقبل الوجود الدولي في جنوب لبنان المباحثات الدبلوماسية، مع اقتراب انتهاء ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «يونيفيل» بنهاية ديسمبر 2026، وسط مخاوف من أن يؤدي انسحاب القوات الدولية إلى فراغ أمني يهدد الاستقرار على الحدود اللبنانية الإسرائيلية.

وتدفع فرنسا نحو وضع إطار دولي جديد يضمن استمرار مراقبة الأوضاع الأمنية ودعم الجيش اللبناني وتعزيز قدراته على بسط سلطة الدولة في مختلف المناطق، بالتنسيق مع الأطراف الدولية والإقليمية المعنية. 

كما برز دور الاتحاد الأوروبي في هذا السياق، بعدما أعلن عن مهمة لدعم القوات المسلحة اللبنانية وقوى الأمن الداخلي، من خلال التدريب وتطوير القدرات الأمنية، بما يساعد المؤسسات اللبنانية على الاضطلاع بمسؤولياتها خلال المرحلة المقبلة. 

الخارجية الفرنسية ايران الولايات المتحده لبنان طهران

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

مواعيد امتحانات نصف العام 2027 جميع الصفوف .. قرار نهائي من التعليم

حسام حسن

أول تعليق من حسام حسن بعد رحيله عن تدريب منتخب مصر.. ماذا قال؟

منتخب مصر

صلاح ومرموش والشناوي في المقدمة.. 5 نجوم غابوا عن وداع حسام حسن

الأرصاد تحذر من برودة ملحوظة ليلا وانخفاض الحرارة غدا.. والصغرى بالقاهرة 13 درجة

الأرصاد تحذر من برودة ملحوظة ليلا وانخفاض الحرارة غدا.. والصغرى بالقاهرة 13 درجة

أمطار

أمطار ورياح تضرب البلاد.. الأرصاد تكشف مفاجأة بشأن حالة الطقس

ألمانيا تستهدف استقطاب العمالة المصرية.. 8 تخصصات مطلوبة للعمل بالخارج

ألمانيا تستهدف استقطاب العمالة المصرية.. 8 تخصصات مطلوبة للعمل بالخارج

محمد صلاح وعلي ماهر

محمد صلاح ينضم لمعسكر منتخب مصر استعدادًا لمواجهتي مالاوي

د. علي فخر

هل يجوز قراءة سورتين أو أكثر في الركعة الواحدة؟.. أمين الفتوى يحسم الجدل

ترشيحاتنا

جانب من الحدث

تعليم الوادي الجديد يواصل فعاليات مسابقة أوائل الطلبة للشهادة الإعدادية

برتوكول تعاون بين محافظة الإسكندرية والأكاديمية العربية

برتوكول تعاون بين محافظة الإسكندرية والأكاديمية العربية

جانب من الحدث

زراعة الوادي الجديد: بدء حصاد الذرة الشامية على مساحة 59 ألفًا و340 فدانًا

بالصور

أول ظهور لـ أحمد الحداد وزوجته هاجر أحمد بعد خروجه من السجن

أول ظهور لـ أحمد الحداد مع زوجته هاجر أحمد بعد خروجه من السجن.. تفاصيل الإطلالة
أول ظهور لـ أحمد الحداد مع زوجته هاجر أحمد بعد خروجه من السجن.. تفاصيل الإطلالة
أول ظهور لـ أحمد الحداد مع زوجته هاجر أحمد بعد خروجه من السجن.. تفاصيل الإطلالة

مايان السيد تخطف الأنظار من حفل عيد ميلادها الـ29

مايان السيد تخطف الأنظار من حفل عيد ميلادها الـ29
مايان السيد تخطف الأنظار من حفل عيد ميلادها الـ29
مايان السيد تخطف الأنظار من حفل عيد ميلادها الـ29

بي إم دبليو ألبينا كوبيه فاخرة قد تتحول إلى سيارة إنتاج

بي إم دبليو ألبينا B7 2027
بي إم دبليو ألبينا B7 2027
بي إم دبليو ألبينا B7 2027

أمينة خليل تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة.. تفاصيل ظهورها الأحدث

أمينة خليل تخطف الأنظار بإطلالة بيضاء أنيقة.. تفاصيل ظهورها الأحدث
أمينة خليل تخطف الأنظار بإطلالة بيضاء أنيقة.. تفاصيل ظهورها الأحدث
أمينة خليل تخطف الأنظار بإطلالة بيضاء أنيقة.. تفاصيل ظهورها الأحدث

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. مها عبد القادر - أستاذ أصول التربية - جامعة الأزهر

د. مها محمد عبد القادر تكتب: دولة الابتكار.. نحو مجتمع ينتج المعرفة ويصنع المستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: السودان بين احتمالية التقسيم وتهديد الأمن القومي

اللواء حاتم البيباني

اللواء حاتم البيباني يكتب: عبدول في مجلس الشيوخ الأمريكي.. فرحة وتحفّظ وقراءة موضوعية

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: كيف أكلت الصحافة نفسها؟

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: صلوات في مقبرة الذات.. حين تقف ملامحنا الحقيقية جثة في مأتم الوجوه الزائفة!

المزيد