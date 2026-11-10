بسمة هنداوي تفتح ملف تطوير الخطاب الديني: المنبر وحده لا يكفي.. نريد أئمة في قلب المجتمع

دعت النائبة بسمة هنداوي، عضو مجلس الشيوخ، إلى تطوير الخطاب الديني وتوسيع نطاق الدور المجتمعي للأئمة والدعاة، بحيث لا يقتصر دورهم على إلقاء الخطب داخل المساجد، وإنما يمتد إلى المدارس والجامعات والأندية ومختلف المؤسسات المجتمعية.

وأكدت هنداوي، خلال كلمتها بمجلس الشيوخ، أهمية أن يكون الداعية حاضرًا في قلب المجتمع، وقريبًا من المواطنين، وقادرًا على مخاطبة مختلف الفئات العمرية بلغة عصرية تتناسب مع طبيعة التحديات التي يواجهونها في حياتهم اليومية.

وشددت على أن الدين ليس مجرد شعائر تُؤدى أو خطب تُلقى من فوق المنابر، وإنما هو سلوك ومعاملة وقيم تُترجم إلى واقع ملموس في حياة الناس، مشيرة إلى أهمية أن تتناول الخطبة الدينية قضايا المجتمع الحقيقية، وأن تلامس احتياجات المواطنين ومشكلاتهم.

وطالبت بضرورة تعزيز التعاون مع وزارة الأوقاف لوضع رؤية متكاملة تتيح للأئمة والدعاة المشاركة في الأنشطة التوعوية والتثقيفية داخل المؤسسات التعليمية والشبابية، بما يسهم في نشر الفكر الوسطي وترسيخ قيم الاعتدال والتسامح والانتماء.

وأوضحت أن تطوير الخطاب الديني يتطلب الانتقال من النمط التقليدي إلى خطاب مجتمعي أكثر تفاعلًا وتأثيرًا، يستوعب متغيرات العصر ويخاطب الشباب بلغتهم، ويسهم في بناء الوعي وحماية المجتمع من الأفكار المتطرفة.

واختتمت النائبة دعوتها بالتأكيد على أن رسالة الداعية يجب ألا تتوقف عند أبواب المسجد، بل تمتد إلى كل مكان يوجد فيه المواطن، ليكون الدين حاضرًا في السلوك والأخلاق والمعاملات اليومية.