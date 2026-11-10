وزير الخارجية الأوكراني: ندعو إلى توظيف الأصول الروسية المجمدة في إعادة إعمار أوكرانيا

دعا وزير الخارجية الأوكراني، إلى توظيف الأصول الروسية المجمدة في إعادة إعمار أوكرانيا، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وقال وزير الخارجية الأوكراني: “يجب قطع الموارد المالية التي تمول المجهود الحربي الروسي”.

وفي وقت سابق، أعلنت بريطانيا، اليوم /الثلاثاء/، أنها ستخصص 90 مليون جنيه استرليني (ما يعادل 121 مليون دولار) لتمويل طائرات مسيرة وتقنيات استشعار مصممة لحماية الكابلات البحرية وتعزيز قدرتها على تتبع الغواصات الروسية بالقرب من البنية التحتية الحيوية.

وفي سياق متصل، أعلنت الدنمارك عن تبرعها لأوكرانيا بمعدات عسكرية بقيمة 720 مليون دولار.. حسبما ذكرت شبكة "فرانس 24" الإخبارية.