أوكرانيا تعلن انتهاء اليوم الأول من المحادثات مع روسيا بوساطة أمريكية في أبوظبي

أعلنت أوكرانيا انتهاء اليوم الأول من المحادثات مع روسيا بوساطة أمريكية في أبوظبي.

مفاوضات أبوظبي

وذكرت وكالة سبوتنيك أن وفود روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا اختتمت اليوم الأول من المفاوضات الجارية في أبوظبي.

وقالت إن المفاوضات الثلاثية بين روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا في أبو ظبي استمرت قرابة 4 ساعات في يومها الأول.

واجتمع مسؤولون من روسيا وأوكرانيا في أبوظبي اليوم الثلاثاء لعقد أول جولة محادثات بينهما بوساطة أمريكية منذ فبراير، بعدما أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي إلى إمكانية التوصل إلى اتفاق شامل لإنهاء حرب أوكرانيا وضمان الأمن في أوروبا.



وأبلغ المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر الوفدين بأن الاتصالات التي جرت في الآونة الأخيرة مع كلا الجانبين حددت بالفعل الفجوات، وقلصت نطاقها، مضيفا أن ‌ترامب ملتزم بتحقيق السلام.