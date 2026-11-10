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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

الأوقاف في اليوم العالمي للعلوم: المعرفة جسر للتعاون والسلام وتجاوز الخلافات بين الشعوب

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
عبد الرحمن محمد

أكدت وزارة الأوقاف أن العلم يمثل لغة مشتركة قادرة على تجاوز الخلافات بين الشعوب، وتعزيز الحوار والتعاون الدولي لمواجهة التحديات الإنسانية، مشددة على أهمية توجيه المعرفة والبحث العلمي لخدمة الإنسان وتحقيق التنمية المستدامة، وترسيخ أخلاقيات استخدام التكنولوجيا بما يصون كرامة الإنسان.

جاء ذلك في بيان للوزارة بمناسبة اليوم العالمي للعلوم من أجل السلام والتنمية، الذي يوافق 10 نوفمبر من كل عام، وأعلنته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو» بموجب القرار رقم 20 الصادر عن دورتها الحادية والثلاثين في 2 نوفمبر 2001، بهدف التأكيد على دور العلم في خدمة المجتمع وتعزيز مشاركة الجمهور في الحوار حول القضايا العلمية وتطبيقاتها.

ويأتي الاحتفال هذا العام تحت شعار «التوصل إلى قواسم مشتركة عبر الدبلوماسية العلمية»، الذي يبرز دور المعرفة والبحث العلمي في مد جسور التعاون بين الدول، وتقريب وجهات النظر، وتوحيد الجهود لمواجهة التحديات المشتركة.

العلم في الإسلام طريق للنفع وعمارة الأرض

وأوضحت وزارة الأوقاف أن الإسلام يمنح العلم مكانة رفيعة، ويجعل طلبه طريقا إلى النفع وعمارة الأرض، مستشهدة بقول الله تعالى: «قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ»، وقوله سبحانه: «وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا»، إلى جانب حديث النبي صلى الله عليه وسلم: «مَن سَلَكَ طريقًا يَلْتَمِسُ فيه علمًا، سَهَّلَ اللهُ له به طريقًا إلى الجنة»، رواه مسلم.

وأكدت أن تبادل المعرفة والخبرات والتعاون العلمي بين الأمم، وتوجيه الاكتشافات لخدمة الإنسان، تمثل صورا عملية للتعارف والتعاون على الخير، شريطة اقتران المعرفة بالأمانة والمسؤولية واحترام كرامة الإنسان.

685 مليون جنيه لتمويل مشروعات بحثية ضمن مبادرة دولة الابتكار

واستعرضت الوزارة جهود الدولة المصرية في دعم البحث العلمي والابتكار وربط مخرجاتهما باحتياجات التنمية والقطاعات الإنتاجية، مشيرة إلى إعلان قبول تمويل 231 مشروعا بحثيا ضمن مبادرة «دولة الابتكار»، بإجمالي 685 مليون جنيه، وبمشاركة 48 جامعة وجهة بحثية، واستفادة نحو 1500 باحث.

وشملت المشروعات 133 مشروعا تطبيقيا، و27 شراكة صناعية، و17 مشروعا دوليا، إلى جانب تمويل أربعة معامل بحثية مصرية صينية مشتركة بقيمة 80 مليون جنيه، بما يعزز التعاون بين المؤسسات البحثية والقطاع الصناعي، ويدعم تحويل المعرفة إلى تطبيقات عملية.

كما أشارت الوزارة إلى إطلاق الإصدار الثاني من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي 2025-2030، وإصدار المبادئ التوجيهية الوطنية لذكاء اصطناعي موثوق ومسؤول في مارس 2026، بما يدعم الابتكار ويرسخ الاستخدام الأخلاقي والمسؤول للتكنولوجيا.

الوقف التعليمي رافد مستدام لدعم التعليم والبحث العلمي

وفي سياق متصل، أكدت وزارة الأوقاف أهمية الدعوة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لوضع إطار قانوني ومؤسسي منضبط يشجع على إنشاء الوقف التعليمي، بما يفتح آفاقا جديدة لمشاركة المجتمع في دعم التعليم والبحث العلمي، ويوفر موارد مستدامة تسهم في بناء الإنسان وتنمية قدراته.

واستحضرت الوزارة الدور الحضاري الذي أداه الوقف عبر تاريخ مصر والحضارة الإسلامية، من خلال إنشاء المدارس ورعاية العلماء وطلاب العلم ودعم المؤسسات التعليمية والعلمية، وإتاحة المعرفة لشرائح واسعة من المجتمع، مؤكدة عزمها إحياء هذا الدور وتطوير آلياته بما يتناسب مع احتياجات الدولة الحديثة.

وأوضحت أنها تعمل بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية على وضع الإطار القانوني والمؤسسي للوقف التعليمي، مستندة إلى خبرتها في إدارة شؤون الوقف، مع ضمان حماية أصوله وحسن استثمارها وشفافية توجيه عوائدها إلى الأغراض المخصصة لها.

قوافل دعوية وبرامج تثقيفية لترسيخ قيمة العلم

ولفتت الوزارة إلى تكامل جهود دعم العلم مع أنشطتها الدعوية والتثقيفية الهادفة إلى بناء الوعي بقيمة المعرفة، وترسيخ احترام العقل والاجتهاد والإبداع، من خلال قوافل «بعثة الشرف» الدعوية إلى مديريات البحر الأحمر ومطروح والوادي الجديد وجنوب سيناء خلال الفترة من 4 إلى 13 نوفمبر 2026.

وتشمل هذه الجهود أيضا تنظيم قوافل دعوية بالمدارس بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، وتنفيذ الأسبوع الثقافي في 27 مسجدا ضمن مبادرة «صحح مفاهيمك»، إلى جانب الخطب والدروس والندوات التي تستهدف نشر الوعي وتوجيه المعرفة نحو خدمة الإنسان وصناعة الحضارة.

وأكدت وزارة الأوقاف  على أن الدبلوماسية العلمية تفتح مسارات للحوار والتعاون، وأن بناء مستقبل أكثر استدامة يتطلب إتاحة فرص التعلم وتشجيع البحث والابتكار وترسيخ أخلاقيات استخدام التكنولوجيا، حتى تظل ثمار التقدم متاحة لخدمة البشرية وصون كرامتها.

وزارة الأوقاف اليوم العالمي للعلوم العلوم من أجل السلام والتنمية الوقف التعليمي البحث العلمي في مصر مبادرة دولة الابتكار الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي

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