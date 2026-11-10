رئيس دينية النواب: الزواج سكن ومودة وتكامل نفسي وروحي.. والحوار والتقدير المتبادل أساس الاستقرار

رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب خلال محاضرته بدورة تأهيل المقبلين على الزواج يؤكد:

الزواج علاقة إنسانية متكاملة تتجاوز أداء الواجبات والمسؤوليات إلى تحقيق السكن والمودة والتكامل النفسي والروحي

الحوار الفعال والاحتواء العاطفي والتقدير المتبادل ركائز أساسية لبناء علاقة زوجية مستقرة

الحفاظ على الخصوصية والحدود الشخصية والوعي بالاحتياجات النفسية يسهم في حماية العلاقات من الاضطراب والاستغلال

أكد الدكتور، عمرو الورداني، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، أن الزواج ليس مجرد ارتباط اجتماعي أو منظومة من الالتزامات والواجبات اليومية، وإنما هو علاقة إنسانية شاملة تقوم على التكامل بين الجوانب النفسية والجسدية والروحية، وتستهدف تحقيق السكن والمودة والرحمة بين الزوجين، بما يجعل العلاقة مساحة للاحتواء والتفاهم والنمو المشترك، بعيدًا عن النظرة المادية أو التعامل مع الحياة الزوجية باعتبارها مجموعة من المهام الروتينية التي يؤديها كل طرف تجاه الآخر.

جاء ذلك خلال محاضرة له ضمن دورة تأهيل المقبلين على الزواج في نسختها الثانية والعشرين، التي انطلقت تحت عنوان «لتسكنوا إليها»، بدار الإفتاء المصرية، حيث تناول مفهوم الزواج وجوهر العلاقة بين الزوجين، والتحديات النفسية والاجتماعية التي قد تؤثر في استقرار الأسرة، موضحًا أن الضغوط المجتمعية والتوقعات الخارجية قد تنعكس سلبًا على طبيعة العلاقة إذا غابت القدرة على إدارة هذه الضغوط، أو تحولت الشراكة الزوجية إلى مجرد مسؤوليات متراكمة تفتقر إلى التواصل والمشاركة الوجدانية، الأمر الذي يستدعي أن يحرص كل طرف على فهم ذاته واحتياجاته وتجنب الاستسلام للملل والروتين.

وأشار رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب إلى أن الإنسان يسعى بطبيعته إلى إثبات وجوده وتحقيق ذاته، غير أن ربط هذا الشعور بالامتلاك أو الإنجاز أو الحصول المستمر على التقدير من الآخرين قد يؤدي إلى حالة من الهشاشة النفسية، خاصة عندما يشعر بالرفض أو عدم الاعتراف بقيمته، مؤكدًا أهمية الاستقلالية الشخصية والوعي بالذات باعتبارهما من المقومات الأساسية للتوازن النفسي، مع ضرورة التمييز بين احتياجات النقص التي يسعى الإنسان إلى إشباعها واحتياجات النمو التي تساعده على تطوير شخصيته، وعدم تحميل الشريك مسؤولية تحقيق جميع الاحتياجات العاطفية والنفسية.

وشدد د. الورداني على أن نجاح العلاقات الإنسانية لا يتحقق بمجرد تبادل الكلمات، وإنما يتطلب الاستماع الفعال والقدرة على فهم المشاعر والاحتياجات الكامنة وراء الحديث، لافتًا إلى أن أساليب التواصل تتأثر بدرجة كبيرة بالتنشئة الاجتماعية والخبرات السابقة، وهو ما يفرض على الزوجين تجاوز التمركز حول الذات، وإفساح المجال للمشاركة والاحتواء والتفاهم، مع الحرص على الكلمة الطيبة والتقدير المتبادل والصدق والشفافية، والابتعاد عن التنمر أو استخدام الكلمات الجارحة التي قد تترك آثارًا سلبية في العلاقة وتضعف جسور الثقة بين الطرفين.

وحذر من الإفراط في كشف التفاصيل الشخصية والأسرار المتعلقة بالتاريخ الإنساني لكل طرف دون مراعاة للحدود والخصوصية، لما قد يترتب على ذلك من إهدار للكرامة أو إتاحة الفرصة لاستغلال هذه المعلومات في الابتزاز أو التلاعب، مؤكدًا أن الحفاظ على المساحة الشخصية لا يتعارض مع الصراحة والثقة بين الزوجين، بل يمثل أحد أوجه الوعي بطبيعة العلاقات الإنسانية، إلى جانب أهمية الاعتراف بالأخطاء الشخصية وعدم تضخيم المواقف أو المبالغة في ردود الفعل العاطفية، والعمل على مراجعة السلوكيات وتصحيحها بوصف ذلك مدخلًا أساسيًّا للتغيير الإيجابي والتعافي.

وشدد على أهمية امتلاك الوعي والمرونة في التعامل مع المسؤوليات اليومية وضغوط العمل والحياة، والسعي المستمر إلى تطوير الذات وتجاوز العقبات الشخصية، بما يعزز قدرة الزوجين على مواجهة التحديات بصورة مشتركة، ويحول العلاقة من مجرد التزامات متبادلة إلى شراكة إنسانية قائمة على المودة والاحترام والتقدير، وقادرة على توفير بيئة أسرية آمنة تحقق الاستقرار النفسي والاجتماعي للطرفين.