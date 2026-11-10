مدبولي: متابعة تنفيذ توصيات «منتدى مصر 2026» بشأن تطوير التعليم ودعم الصناعة

عرضت قناة “إكسترا نيوز” خبرا عاجلا يفيد بأن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة، أكد متابعة تنفيذ توصيات "منتدى مصر 2026" بشأن تطوير التعليم ودعم الصناعة وتسريع إجراءات التصالح والتقنين.



كما أكد رئيس الوزراء مواصلة الحكومة العمل بالتنسيق مع البنك المركزي لتحقيق مستهدفات الإصلاح الاقتصادي في ضوء التداعيات السلبية للتحديات الجيوسياسية الراهنة على الساحة الإقليمية.

وتابع رئيس الوزراء استمرار التنسيق مع البنك المركزي للحفاظ على مستويات آمنة من الاحتياطيات النقدية الأجنبية لتأمين الاحتياجات الاستراتيجية من السلع الأساسية.



