ارتفاع واردات الصين من النفط الخام في أكتوبر لأعلى مستوى منذ مارس الماضي

أظهرت بيانات رسمية صينية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع واردات الصين من النفط الخام خلال أكتوبر الماضي إلى أعلى مستوياتها منذ مارس، في أعقاب تراجع حاد في الواردات خلال الأشهر السابقة نتيجة اضطراب الإمدادات القادمة من الشرق الأوسط بسبب الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

و أشارت البيانات إلى أن الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، استوردت نحو 41.94 مليون طن من النفط الخام خلال أكتوبر، بما يعادل 9.88 مليون برميل يومياً، بزيادة قدرها 9.4% في متوسط الواردات اليومية مقارنة بسبتمبر الماضي، وفقاً لبيانات الجمارك الصينية.

ورغم هذا الارتفاع، انخفضت الواردات بنسبة 13.3% على أساس سنوي، فيما تراجعت واردات النفط الخام خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري بنسبة 15.1%، لتصل إلى 399.9 مليون طن .

وأظهرت بيانات شركة «كبلر» المتخصصة في تتبع شحنات الطاقة ارتفاع واردات الصين من النفط الخام المنقول بحراً بنسبة 12% خلال أكتوبر، لتبلغ نحو 9.2 مليون برميل يومياً، وهو أعلى مستوى منذ مارس الماضي.

وسجلت الواردات الصينية من النفط السعودي زيادة ملحوظة، إذ قدرتها «كبلر» بنحو 1.6 مليون برميل يومياً، بينما قدرتها شركة «فورتكسا» بنحو مليوني برميل يومياً.

وفي المقابل، قدرت مؤسسة «إنرجي أسبكتس» تراجع عمليات تكرير النفط في الصين إلى 13.75 مليون برميل يومياً خلال أكتوبر، مشيرة إلى أن حالة عدم اليقين بشأن سياسات تصدير المنتجات النفطية المكررة دفعت شركات التكرير الحكومية إلى تجنب زيادة معدلات التشغيل.

وتوقعت «كبلر» استمرار واردات الصين البحرية من النفط الخام عند مستويات أعلى قليلاً من المسجلة في أكتوبر خلال شهري نوفمبر وديسمبر، بما يدعم ارتفاعاً محدوداً في المخزونات النفطية.

وفي سياق متصل، أظهرت بيانات الجمارك انخفاض صادرات الصين من المنتجات النفطية، بما فيها البنزين والديزل ووقود الطائرات، إلى 5.18 مليون طن في أكتوبر، مقابل 7.16 مليون طن في سبتمبر، رغم ارتفاعها بنسبة 14.6% على أساس سنوي.

كما ارتفعت واردات الصين من الغاز الطبيعي، بما يشمل الغاز المسال والغاز المنقول عبر الأنابيب، بنسبة 2.4% على أساس سنوي خلال أكتوبر، لتصل إلى 10.01 مليون طن، فيما تراجعت واردات الأشهر العشرة الأولى من العام بنسبة 2.8% إلى 99.22 مليون طن.