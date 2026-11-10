زيلينسكي يدعو الهند إلى مواصلة جهودها الدبلوماسية للمساعدة في إنهاء الحرب

بحث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الاستعدادات الجارية لكل الملفات المدرجة على جدول أعمال اجتماع أبوظبي.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الرئيس الأوكراني مع رئيس الوزراء الهندي، أطلعه خلاله على أحدث التطورات الدبلوماسية.

وقال زيلينسكي، في منشور عبر منصة «إكس»، إن أوكرانيا اتبعت دائما نهجا بناء، وإن على روسيا إظهار الاستعداد نفسه لخفض التصعيد.. مشيرا إلى أن مودي أكد أكثر من مرة، بما في ذلك خلال اتصالاته المباشرة مع القيادة الروسية، أن الوقت قد حان لإنهاء الحرب وليس مواصلتها.

وأضاف أنه من المهم أن تحدد الهند الخطوات التي يمكنها اتخاذها، والحوار الذي يمكن أن تجريه مع قادة آخرين، للمساعدة في إنهاء الحرب.. لافتا إلى أن الأمن الغذائي قد يمثل أحد المجالات التي يمكن العمل عليها في هذا الصدد.

وأوضح زيلينسكي أن المباحثات تناولت صادرات الحبوب عبر البحر الأسود، مشيرا إلى استعداد الهند للوساطة من أجل إقامة ممرات لنقل الأغذية، وأعرب عن تطلعه إلى استمرار هذه الجهود.

وأشار إلى أن إغلاق المسارات البحرية يؤثر سلبا على الاقتصاد العالمي ومئات الملايين من الأشخاص حول العالم، مضيفا أن الجانبين اتفقا على استمرار التواصل بين فريقي العمل بشأن هذه الملفات وغيرها من القضايا الثنائية.