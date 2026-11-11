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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الاتحاد الأوروبي يستهدف "إدمان التواصل الاجتماعي" بقانون جديد

الاتحاد الأوروبي يستهدف "إدمان التواصل الاجتماعي" بقانون جديد
الاتحاد الأوروبي يستهدف "إدمان التواصل الاجتماعي" بقانون جديد
أ ش أ

 كشف الاتحاد الأوروبي عن مشروع قانون جديد تحت اسم "قانون العدالة الرقمية" (Digital Fairness Act)، يهدف إلى حظر التصاميم الرقمية الخادعة وتقنيات الإدمان التي تستخدمها منصات التواصل الاجتماعي ومواقع التجارة الإلكترونية لتوجيه سلوك المستخدمين.

ويتضمن المشروع حظراً شاملاً لما يُعرف بـ "الأنماط المظلمة"، مثل العدادات التنازلية الوهمية للتخفيضات، وتسهيل إلغاء الاشتراكات الرقمية لتصبح بضغطة زر واحدة كما هو الحال عند التسجيل.

كما يركز القانون على الحد من الآليات المشجعة على الإدمان؛ كالتمرير اللانهائي (Infinite Scroll)، والتشغيل التلقائي للفيديوهات، ونظام "المكافآت المتغيرة" الذي يستهدف الأطفال والقصّر بشكل خاص.

ويفرض التشريع المتقرح عقوبات صارمة على الشركات المخالفة تصل إلى 6% من إجمالي دخلها السنوي العالمي، مع منح المفوضية الأوروبية صلاحيات التحقيق المباشر مع المنصات الكبرى.

ومن المتوقع أن يمر مشروع القانون بسلسلة من المناقشات بين البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء قبل أن يدخل حيز التنفيذ النهائي خلال الأعوام القادمة.

كشف الاتحاد الأوروبي مشروع قانون جديد قانون العدالة الرقمية Digital Fairness Act حظر التصاميم الرقمية الخادعة

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