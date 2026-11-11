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8 صور ترصد لقاء وزير التعليم بالفائزين في مسابقة «100 معلم متمكن مبدع»
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

عبد اللطيف: أصدرنا قرارات تطوير منظومة التعليم بعد اجتماعات مع المعلمين ومديري المدارس

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

أعلن محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن جميع قرارات وإجراءات تطوير منظومة التعليم التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية ، جاءت انطلاقًا من واقع الميدان التعليمي، وبعد عقد العديد من الاجتماعات والجلسات النقاشية مع المعلمين ومديري المدارس والإدارات التعليمية ومديري المديريات، والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم، بما يضمن أن تكون القرارات معبرة عن الاحتياجات الفعلية للمنظومة وقابلة للتطبيق على أرض الواقع.

وإلتقى محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، بالمعلمين الفائزين في النسخة الثالثة من مسابقة «100 معلم متمكن مبدع»، وذلك بالمدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر، وذلك في إطار جهود الوزارة لاكتشاف ورعاية الكفاءات التعليمية المتميزة، وتحفيز المعلمين على تقديم أفكار ومبادرات إبداعية ومبتكرة تسهم في تطوير العملية التعليمية، والارتقاء بمستوى الأداء داخل المدارس.

وتستهدف مسابقة «100 معلم متمكن مبدع» اكتشاف وإبراز المعلمين المبدعين القادرين على تصميم وتنفيذ مشروعات تربوية مبتكرة وقابلة للتطبيق داخل المدارس، بما يعزز ثقافة الإبداع في الممارسات التدريسية، ويدعم توظيف استراتيجيات التعلم النشط والابتكار داخل الفصول الدراسية.

وشهدت النسخة الثالثة من المسابقة مشاركة 1080 معلمًا من مختلف المحافظات، قدموا 363 مشروعًا بحثيًا في مجالات تربوية متنوعة، وأسفرت أعمال التقييم والتحكيم عن اختيار 100 مشروع فائز، شارك في تنفيذها 391 معلمًا، يمثلون 27 مديرية تعليمية على مستوى الجمهورية.

وأكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن المعلمين هم أبطال حقيقيون، لما يبذلونه من جهود كبيرة في ظل التحديات التي تواجه العملية التعليمية، مشيرًا إلى أن المعلم يتحمل مسؤولية وطنية عظيمة تتمثل في بناء أجيال قادرة على تشكيل مستقبل مصر، فهو من يُعد الطبيب والمهندس والعالم، ويسهم بدوره في تحديد ملامح المستقبل.

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وزير التربية والتعليم التربية والتعليم التعليم التعليم الفني

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