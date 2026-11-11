رئيس النواب يبحث تعزيز التعاون البرلماني مع رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية القبرصية – المصرية

بحث وفد مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس، مع جورج كارولاس رئيس لجنة العلاقات الخارجية ورئيس مجموعة الصداقة البرلمانية القبرصية – المصرية سبل تعزيز التعاون البرلماني بين البلدين، وتفعيل دور مجموعتي الصداقة البرلمانية المصرية والقبرصية باعتبارهما إحدى الآليات المهمة لدعم التواصل المؤسسي وتبادل الخبرات والتنسيق بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك.

جاء ذلك اللقاء في إطار تعزيز العلاقات البرلمانية بين مصر وقبرص، حيث ضم الوفد المستشار أحمد مناع الأمين العام لمجلس النواب، وسامح شكري رئيس لجنة العلاقات الخارجية، والمهندس طارق الملا رئيس لجنة الطاقة والبيئة، والنائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان ورئيس جمعية الصداقة البرلمانية المصرية القبرصية.