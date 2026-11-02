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رئيس النواب يحيل 63 حسابًا ختاميًا ومشروعات قوانين إلى اللجان المختصة
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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

رئيس النواب يحيل 63 حسابًا ختاميًا ومشروعات قوانين إلى اللجان المختصة

المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب
المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب
فريدة محمد - ماجدة بدوى

أحال المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة منذ قليل، عددًا من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة إلى اللجان النوعية والمشتركة بالمجلس، لدراستها وإعداد التقارير اللازمة بشأنها.

وشملت الإحالات مشروع قانون بربط الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2025/2026، بجانب 63 مشروع قانون بربط الحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية عن العام المالي ذاته.

وأحال رئيس المجلس مشروع قانون بربط الحساب الختامي لموازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، ومشروع قانون اعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل، بما يشمل الديوان العام ومصلحتي الخبراء والطب الشرعي ومصلحة الشهر العقاري، إلى لجنة الخطة والموازنة.

في سياق متصل، أحال المجلس مشروع قانون مقدمًا من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، إلى لجنة مشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكتبي لجنتي القوى العاملة والشئون الدستورية والتشريعية.

وأحال مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدينية والأوقاف ومكاتب لجان التعليم والبحث العلمي والقوى العاملة والشئون الدستورية والتشريعية.

من ناحية أخرى، تلقى مجلس النواب رسالة من الدكتور رئيس مجلس الوزراء، بشأن قرار مجلس الوزراء سحب عدد من مشروعات القوانين التي سبق تقديمها إلى المجلس، شملت مشروع قانون إعفاء أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم من المبالغ الإضافية المستحقة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ومشروع تعديل قانون استمرار العمل بالتقدير العام الأخير المتخذ أساسًا لحساب ضريبة الأطيان.

تضمنت المشروعات المسحوبة مشروعي قانونين بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009، ومشروع قانون إنشاء صندوق مصر الرقمية، حيث تم إخطار اللجان المختصة بقرار السحب.

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