الصحة: توطين صناعة أجهزة الأشعة السينية الرقمية الثابتة والمتحركة والمحمولة

عقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، اجتماعًا مع ممثلي شركة سامسونج للرعاية الصحية (Samsung Healthcare) خلال زيارته إلى جمهورية كوريا، لبحث سبل تعزيز أطر التعاون المشترك ودعم جهود توطين صناعة الأجهزة الطبية في مصر.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع بحث سبل دعم توطين صناعة الأجهزة الطبية وتيسير نقل التكنولوجيا وتعزيز القدرات الصناعية المحلية بما يسهم في تقليل الاعتماد على استيراد المعدات الطبية.

وتابع أن الاجتماع تناول توطين صناعة أجهزة الموجات فوق الصوتية (السونار) من خلال إعطاء الأولوية لبدء التصنيع المحلي والتوسع التدريجي في إنتاج نماذج مختارة من تلك الأجهزة لا سيما المستخدمة في تخصصات التوليد وأمراض النساء وصحة المرأة والتصوير الطبي العام، فضلًا عن نقل التكنولوجيا وتطوير القدرات المحلية في مجالات التصنيع وضمان الجودة.

توطين تصنيع أجهزة الأشعة السينية الرقمية الثابتة

وأضاف المتحدث الرسمي أن الجانبين بحثا إمكانية توطين تصنيع أجهزة الأشعة السينية الرقمية الثابتة والمتحركة والمحمولة كمرحلة لاحقة، إلى جانب إنشاء منظومة محلية للصيانة وتوفير قطع الغيار وخدمات ما بعد البيع وتقديم التدريب الفني للعاملين بالقطاع الصحي ومهندسي الأجهزة الطبية، وشملت ملفات التعاون دراسة إمكانية الاستفادة من القدرات الصناعية المحلية لتصبح مصر مركزًا إقليميًا لتصنيع وتصدير بعض منتجات التصوير الطبي.

ونوه «عبدالغفار» أنه على هامش الزيارة قام الوزير بجولة تفقدية بمصنع ومقر الأجهزة الطبية التابع لشركة سامسونج للرعاية الصحية للاطلاع على الإمكانات التصنيعية والتكنولوجية للشركة في مجال الأجهزة الطبية.