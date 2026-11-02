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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الصحة يبحث مع كوريا الجنوبية إنشاء فرع مركز «أسان» الطبي بالقاهرة

وزير الصحة
وزير الصحة
عبدالصمد ماهر

تفقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، مركز «أسان» الطبي الدولي في العاصمة الكورية سيول بحضور السفير حازم زكي سفير مصر في جمهورية كوريا الجنوبية، وذلك في إطار الاطلاع على التجارب الرائدة في القطاع الطبي وبحث التعاون للارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

‏‎وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي للوزارة، أن الجولة التفقدية شملت عدداً من الأقسام والمراكز الطبية المتخصصة بالمستشفى من بينها مركز القلب ومركز طوارئ الأطفال ومركز الأورام، حيث اطلع الوزير على الخدمات الطبية المتقدمة وما يمتلكه المركز من إمكانات تكنولوجية متطورة في مختلف التخصصات.

منظومة التحول الرقمي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي

وأضاف أن مسؤولي المركز استعرضوا منظومة التحول الرقمي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي المستخدمة في تقديم الخدمات الطبية وإدارة العمل داخل المستشفى، مشيراً إلى أن البرامج والتطبيقات المستخدمة تم تطويرها وإنتاجها داخلياً بالمركز.

 فرص التعاون المشترك

‏‎وأشار المتحدث الرسمي إلى أنه عقب انتهاء الجولة عقد الوزير اجتماعاً مع البروفيسور إن هو جيون (Prof. In-ho Jeon) رئيس المركز الطبي الدولي وأستاذ جراحة العظام بالمركز، لبحث فرص التعاون المشترك في عدد من المجالات الطبية المتخصصة وتبادل الخبرات والاستفادة من التجربة الكورية في تطوير منظومة الرعاية الصحية.

وأوضح أن الاجتماع تناول بحث التعاون في مجالات أمراض القلب والأوعية الدموية والأورام والسكتات الدماغية إلى جانب الاستفادة من خبرات المركز في تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في القطاع الصحي فضلاً عن التعاون في مجالات التدريب وبناء القدرات والبحث العلمي.

‏‎ولفت إلى أن الجانبين بحثا إمكانية إنشاء فرع لمركز «أسان» الطبي في مصر بما يسهم في نقل الخبرات الطبية المتقدمة وتوفير خدمات علاجية متخصصة وتعزيز مكانة مصر كمركز لتقديم الخدمات الطبية للمنطقة ولا سيما القارة الأفريقية.

وذكر أن مركز أسان الطبي (AMC) الذي تأسس عام 1989 بالعاصمة الكورية سيول يُعد أحد أبرز المؤسسات الطبية الأكاديمية المتخصصة في تقديم خدمات الرعاية الصحية المتقدمة والتعليم الطبي والبحث العلمي حيث يضم 2446 سريراً ويُجري نحو 52838 عملية جراحية سنوياً وفقاً لإحصائيات عام 2025.

صناعة الأجهزة الطبية أسان وزير الصحة والسكان القطاع الطبي الرعاية الصحية

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