وزيرة الإسكان تتابع موقف تنفيذ المشروعات وملفات العمل بمدينة أكتوبر الجديدة

تابعت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موقف تنفيذ المشروعات وملفات العمل بمدينة أكتوبر الجديدة.

وذلك في إطار المتابعة المستمرة لسير العمل بالمدن الجديدة، ودفع معدلات تنفيذ المشروعات السكنية والخدمية، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

سكن لكل المصريين

واستعرضت المهندسة راندة المنشاوي تقريرًا حول الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» بمنطقة غرب المطار، حيث تم وجارٍ تنفيذ حوالي ١٠٠ ألف وحده سكنية بالمنطقة، إلى جانب أعمال البنية التحتية والمرافق والخدمات. وفي هذا السياق، تم التأكيد على ضرورة تكثيف أعداد العمالة بمواقع العمل، وتسريع معدلات التنفيذ، والالتزام بالجداول الزمنية المحددة، مع مراعاة جودة التنفيذ والتشطيبات والالتزام بالمواصفات الفنية، تمهيدًا لتسليم الوحدات لمستحقيها.

وتناول التقرير جهود تنفيذ منظومة متكاملة لإدارة ومعالجة المخلفات البلدية الصلبة، تشمل إنشاء المدفن الصحي الآمن لخدمة مدن غرب القاهرة، وهي: 6 أكتوبر، وأكتوبر الجديدة، وحدائق أكتوبر، والشيخ زايد. ويُقام المشروع على مساحة إجمالية تبلغ 70 فدانًا، منها 40 فدانًا لإنشاء المدفن الصحي الآمن، و30 فدانًا لإنشاء مصنع متكامل لمعالجة وتدوير المخلفات وإنتاج الوقود البديل (RDF).

منظومة تحقيق الاستدامة البيئية

وتستهدف المنظومة تحقيق الاستدامة البيئية من خلال إعادة معالجة وتدوير نحو 80% من إجمالي المخلفات الصلبة، بما يسهم في خفض نسبة المخلفات التي يتم التخلص منها بالدفن الآمن إلى 20%، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتحسين مستوى الخدمات البيئية المقدمة للمواطنين.

كما تطرق التقرير إلى أعمال النظافة والصيانة والزراعة وتنسيق الموقع العام بقطاع (ب) بمنطقة زهراء أكتوبر الجديدة، والتي تشمل رفع المخلفات والتراكمات ومخلفات البناء والترميم، وصيانة المسطحات الخضراء، وأعمال الزراعة حول العمارات السكنية. وفي هذا الإطار، تم التأكيد على ضرورة انتظام الشركات المسؤولة عن أعمال النظافة والصيانة، وعدم التهاون في التعامل مع أي تقصير يؤثر على مستوى الخدمات أو المظهر الحضاري للمنطقة.

وفيما يتعلق بملف خدمة المواطنين، استعرض التقرير نتائج الاجتماع الموسع الذي عقده المهندس أحمد حلمي علي، رئيس جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، بحضور نواب رئيس الجهاز ومديري العموم ومسؤولي القطاعات التنفيذية، لبحث آليات التعامل الفوري مع شكاوى السكان، وتذليل العقبات التي تواجههم، وتيسير الإجراءات المقدمة لهم.

وشهد الاجتماع التأكيد على تكليف إدارة خدمة المواطنين بالتنسيق مع نواب رئيس الجهاز، لفحص الشكاوى والطلبات والعمل على سرعة الاستجابة لها، والرد عليها وفق جداول زمنية محددة، إلى جانب تكثيف أعمال النظافة والتجميل وصيانة المسطحات الخضراء، وتشكيل لجان دورية لمتابعة معدلات تنفيذ مشروعات الإسكان والخدمات والمرافق، والتأكد من الالتزام بمواعيد التسليم.

كما تم التأكيد على استمرار الحملات، بالتنسيق مع شرطة التعمير، لمواجهة الإشغالات والتعديات على الطرق العامة والوحدات السكنية، والحفاظ على المظهر الحضاري والانضباط بالمدينة.

وتناول التقرير كذلك بدء جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة إجراءات التأهيل للحصول على شهادة الجودة الدولية «ISO 9001»، في إطار جهود تطوير الأداء الإداري والخدمي، وتحسين إجراءات العمل بمختلف الإدارات، وتقليص زمن تقديم الخدمات، وتعزيز منظومة الحوكمة والشفافية، بما يسهم في رفع مستوى رضا المواطنين والمستثمرين.

وفي هذا الإطار، يجري تقديم الدعم الفني للجهاز لتقييم مدى جاهزية الإدارات المختلفة لتطبيق معايير الجودة، إلى جانب تنفيذ برامج تدريبية للكوادر البشرية، بما يعزز كفاءة الأداء المؤسسي، ويدعم جهود التحسين المستمر للخدمات، ويسهم في تبسيط الإجراءات والحد من البيروقراطية.