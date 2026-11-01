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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الإسكان تحذف فيلا «17 فخر الدين علي» من سجل التراث المعماري المتميز

راندة المنشاوي
راندة المنشاوي
آية الجارحي

أصدرت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، القرار رقم 1396 لسنة 2026، بشأن حذف عدد من العقارات من سجلات التراث المعماري المتميز بمحافظتي الإسكندرية والشرقية، من بينها فيلا رقم 17 بشارع فخر الدين علي، بحي وسط الإسكندرية، والمقيدة بكود المبنى رقم 232.

ونص القرار على :


وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قرار رقم 1396 لسنة 2026 وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى القانون رقم ١٤٤ لسنة ۲۰۰٦ فى شأن تنظيم هدم المبانى والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعمارى ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛ وعلى قرارى رئيس الجمهورية رقمى 258 لسنة ۲۰۲٤، 75 لسنة ٢٠٢٦ بتشكيل مجلس الوزراء؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ۲۲٧٦ لسنة ٢٠٠٦ بمعايير ومواصفات المبانى والمنشآت ذات الطابع المعمارى المتميز؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ۲۷۸ لسنة ٢٠٠٨ الصادر بقيد بعض العقارات بسجلات التراث المعمارى لمحافظة الإسكندرية ؛ وعلى قرارى رئيس مجلس الوزراء رقمى ۲۷۹۰ لسنة ۲۰۱۰ ، ۲۳۷ لسنة ٢٠١٢ الصادرين بقيد بعض عقارات بسجلات التراث المعمارى لمحافظة الشرقية؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٤٣ لسنة ۲۰۱۹ بتفويضنا فى اختصاصاته المنصوص عليها فى القانون رقم ١٤٤ لسنة 2006 فى قيد وإضافة وحذف العقارات وفقًا لنص المادة الثانية من القانون المشار إليه ؛ وعلى القرار الوزارى رقم ١٢٠٤ لسنة ٢٠٢٤ بتشكيل مجموعة عمل تختص باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن المبانى والمنشآت المطلوب قيدها أو إضافتها أو حذفها من سجل حصر المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز بالمحافظات طبقًا لأحكام القانون المشار إليه ؛ وعلى ما ورد من السيد المهندس محافظ الشرقية بالكتب أرقام (190) بتاريخ 20/4/2026،(٣٦٦ ، ٣٦٧ ، ٣٦٨) بتاريخ 12/8/2026 بشأن توصيات اللجنة الدائمة لحصر المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز بالمحافظة؛ وعلى ما ورد من السيد المهندس رئيس مجلس إدارة الجهاز القومى للتنسيق الحضارى - رئيس لجنة التظلمات بالكتابين رقمى (1543) بتاريخ 21/7/2026، (1693) بتاريخ 10/8/2026 بشأن توصيات لجنة التظلمات من قرارات لجان حصر المبانى ذات الطراز المعمارى المتميز بمحافظتى الإسكندرية والشرقية؛ وعلى ما عرضه علينا السيد المهندس وكيل أول الوزارة - رئيس قطاع الإسكان والمرافق رئيس مجموعة العمل 

 قــــــــرر : 

(المادة الأولى) حذف فيلا (17) فخر الدين على - حى وسط - كود المبنى (232) من سجلات التراث المعمارى المتميز لمحافظة الإسكندرية .

 (المادة الثانية) حذف العقارات التالية بمركز ومدينة الزقازيق من سجلات التراث المعمارى لمحافظة الشرقية : مبنى سكنى «الحاجة محاسن» شارع مولد النبى . مبنى سكنى (مقيد بمسمى «إبراهيم سالم» شارع مولد النبى - مسلسل (102) ، وبمسمى «أبو ربيع» - بمسلسل 105) . 

منزل فوزى المرجاوى - (1) طريق كفر الحصر . سريا المقاول عوض أفندى إبراهيم - قرية بنى عباد . 

(المادة الثالثة) تعديل اسم «مدرسة هدى شعراوى» - شارع المنتزه - الزقازيق لتصبح «مدرسة الشرقية بنات» بسجلات التراث المعمارى لمحافظة الشرقية .

 (المادة الرابعة) يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية . صدر فى 14/9/2026 وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مهندسة/ راندة المنشاوى

فيلا 17 فخر الدين التراث المعمارى الإسكندرية الحاجة محاسن فوزى المرجاوى مدرسة هدى شعراوى العقارات

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