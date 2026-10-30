الإسكان: 20 ألف وحدة لمحدودي الدخل وطرح 2898 قطعة أرض

أعدت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تقريرًا بالفيديوجراف عن أهم فعاليات وأنشطة الوزارة خلال الفترة من 24 إلى 29 أكتوبر الجاري.

اللجنة التنسيقية العليا لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

في يوم 29 أكتوبر 2026، ترأست المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماع اللجنة التنسيقية العليا لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، لمتابعة سير العمل بالهيئة وأجهزتها، وأصدرت حزمة تكليفات.

وأكدت المنشاوي أن الاجتماع يستهدف مناقشة عدد من الموضوعات المهمة، وطرح مختلف التحديات والعمل على إيجاد حلول لها، إلى جانب الاستماع إلى المقترحات ودراسة آليات تنفيذها، بهدف سرعة إنجاز تنفيذ المشروعات وتذليل أي عقبات إن وجدت.

المجلس القومي للمرأة

كما استقبلت وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الوزارة والمجلس في عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في دعم قضايا المرأة ومراعاة احتياجاتها ضمن خطط التنمية العمرانية والمجتمعية.

الشراكة مع القطاع الخاص

كما عقدت المهندسة راندة المنشاوي، اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات الشراكة بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والقطاع الخاص، واستعراض مستجدات تنفيذ المشروعات الجاري العمل بها.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي أهمية المتابعة الدورية للموقف التنفيذي لمشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، والعمل على تذليل العقبات التي قد تواجه التنفيذ، مع الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة، بما يسهم في سرعة دخول المشروعات حيز التشغيل وتحقيق المستهدفات التنموية والاقتصادية منها.

وفي إطار فعاليات الدورة الخامسة من المعرض والمؤتمر الدولي لتكنولوجيا المياه والصرف الصحي وتحلية المياه ومعالجة وتدوير المخلفات (IWWI 2026)، والمنعقد تحت رعاية وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عُقدت لقاءات أعمال ثنائية بمشاركة خمس شركات ألمانية متخصصة، إلى جانب شركة المقاولون العرب وممثلي الهيئة العربية للتصنيع ووزارة الدولة للإنتاج الحربي، لبحث فرص التعاون المشترك وإقامة شراكات صناعية تستهدف نقل التكنولوجيا الحديثة وتوطين صناعة المعدات والمهمات المستخدمة في مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي.

المعرض والمؤتمر الدولي لتكنولوجيا المياه والصرف الصحي

وفي يوم 28 أكتوبر 2026، اختتمت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية فعاليات الدورة الخامسة من المعرض والمؤتمر الدولي لتكنولوجيا المياه والصرف الصحي وتحلية المياه وإعادة الاستخدام ومعالجة وتدوير المخلفات (IWWI 2026)، بمشاركة واسعة من الشركات والمؤسسات المصرية والدولية والخبراء والباحثين والمتخصصين في مجالات المياه والصرف الصحي.

كما أعلنت المهندسة راندة المنشاوي، عن موعد إجراء القرعات العلنية اليدوية لتخصيص 2898 قطعة أرض سكنية ضمن الطرح السابع من برنامج «مسكن»، وذلك بدءاً من الأحد الموافق 22 نوفمبر وحتى الأربعاء الموافق 25 نوفمبر 2026.

طرح الأراضي السكنية

وأكدت وزيرة الإسكان أن طرح الأراضي السكنية يأتي في إطار حرص الدولة على تلبية احتياجات المواطنين الراغبين في الحصول على أراضٍ لبناء مسكنهم، من خلال إتاحة الفرص في المدن الجديدة، وفقًا لقواعد وإجراءات منظمة تحقق العدالة والشفافية وتكافؤ الفرص بين المتقدمين.

كما عقدت المهندسة راندة المنشاوي، اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات شركة "مدن مصر MODON MISR" لإدارة الأصول والمرافق، واستعراض مستجدات ملفات العمل المختلفة، وذلك في إطار خطة الوزارة للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة بالمدن الجديدة، ورفع كفاءة إدارة وتشغيل وصيانة الأصول والمرافق.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي أن تطوير منظومة إدارة وتشغيل الأصول والمرافق بالمدن الجديدة يمثل أحد المحاور الرئيسية لتحسين جودة الحياة للمواطنين، مشددة على أهمية التحول نحو نماذج إدارة حديثة تعتمد على التكنولوجيا والتحول الرقمي، والتخطيط الاستباقي لأعمال التشغيل والصيانة، ورفع كفاءة استخدام الموارد، بما يضمن استدامة الأصول وتعظيم الاستفادة الاقتصادية منها.

وأعلنت المهندسة راندة المنشاوي، عن مد فترة التقديم لحجز وحدات سكنية ضمن إعلان المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين 9" الخاص بالإيجار، من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، حتى يوم الأحد 8 نوفمبر 2026.

وفي يوم 27 أكتوبر 2026، شهدت فعاليات المعرض والمؤتمر الدولي لتكنولوجيا المياه والصرف الصحي وتحلية المياه ومعالجة وتدوير المخلفات (IWWI 2026)، في دورته الخامسة، انعقاد الجلسة السابعة بعنوان «البنية التحتية الذكية للمياه: من القياس والمراقبة إلى التشغيل المعتمد على البيانات»، بالتنسيق مع الشركة الألمانية للمياه GWP، وبمشاركة عدد من الخبراء وممثلي الشركات الألمانية المتخصصة في تكنولوجيات المياه والصرف الصحي.

كما شهدت فعاليات المعرض والمؤتمر انعقاد الجلسة الثامنة بعنوان «المخلفات الصلبة وإعادة التدوير في مصر – التحديات والتطورات الجديدة»، بمشاركة عدد من الخبراء والمتخصصين وممثلي الجهات المعنية والشركات الدولية العاملة في مجال إدارة المخلفات وإعادة التدوير.

كما شاركت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وشركاتها التابعة في فعاليات المعرض والمؤتمر، وذلك في إطار حرص الشركة القابضة على تبادل الخبرات والاطلاع على أحدث التكنولوجيات والحلول المبتكرة في مجالات مياه الشرب والصرف الصحي، وتعزيز التعاون مع الشركات والمؤسسات المصرية والدولية المتخصصة.

كذلك شهدت فعاليات المعرض والمؤتمر، انعقاد الجلسة السادسة بعنوان «التقنيات المستدامة والمشغلون المهرة والإدارة الفعالة لمرافق المياه من أجل خدمات مائية مرنة»، بمشاركة عدد من الخبراء وممثلي الشركات المصرية والدولية المتخصصة في تكنولوجيات المياه والصرف الصحي.

بجانب انعقاد الجلسة الخامسة رفيعة المستوى بعنوان «الإدارة المستدامة للموارد المائية غير التقليدية في مصر»، بمشاركة نخبة من المسؤولين والخبراء وممثلي المؤسسات الدولية والشركات المتخصصة في قطاع المياه.

كذلك تفقدت المهندسة راندة المنشاوي، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، عددًا من أجنحة الشركات والجهات المشاركة في المعرض والمؤتمر الدولي لتكنولوجيا المياه والصرف الصحي وتحلية المياه ومعالجة وتدوير المخلفات (IWWI 2026)، في دورته الخامسة، والمنعقد خلال الفترة من 26 إلى 28 أكتوبر 2026، بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات والمعارض بمدينة نصر.

واطلع الوزيران خلال الجولة على مجموعة من الحلول والتكنولوجيات الحديثة في مجالات إدارة المياه، وكشف التسربات، وقياس التدفقات، ومعالجة مياه الصرف الصحي والحمأة، إلى جانب جهود توطين الصناعات المرتبطة بقطاع المياه، وتعزيز التعاون مع الشركات المتخصصة لنقل الخبرات والتكنولوجيا.

وتنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في "منتدى مصر 2026"، شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندسة راندة المنشاوي، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، مراسم توقيع حزمة من اتفاقيات الشراكة بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، ومجموعة من المطورين العقاريين بالقطاع الخاص، بهدف توفير وحدات سكنية لمنخفضي الدخل ضمن المبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين".

وعقب التوقيع أدلي عدد من الحضور والموقعين بتصريحات تليفزيونية، وفي البداية أشارت المهندسة راندة المنشاوي، إلى أن هذه التوقيعات تمثل ثمار تعاون مشترك بين صندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري؛ والمطورين العقاريين، لإنشاء وحدات اسكان لمحدودي الدخل، يُنفذها القطاع الخاص لصالح الصندوق، لافتة إلى أن ذلك يأتي ضمن مُخرجات التعاون مع البنك الدولي، لإدخال المطورين العقاريين لتنفيذ هذا النوع من الوحدات.

وأوضحت الوزيرة أنه قد تقدم لهذا المشروع أكثر من 130 شركة، لتنفيذ هذا النوع من الوحدات في المدن الجديدة، بواقع نحو 20 ألف وحدة سكنية، وتم طرح المشروع والاتفاق مع 17 مطوراً عقارياً لتنفيذ هذا المشروع، مشيرة إلى اهتمام الدولة بهذا النوع من المشروعات التي تسهم في تنفيذ ما تحتاجه الدولة من وحدات لمحدودي الدخل أو متوسطي الدخل بالشراكة مع القطاع الخاص.

كما أعلنت المهندسة راندة المنشاوي، عن بدء تسليم قطع الأراضي السكنية بمشروع "بيت الوطن" للمصريين بالخارج، بالمرحلتين العاشرة والعاشرة التكميلية، وذلك بالحيين السادس والتاسع بمدينة برج العرب الجديدة، وفقًا للجدول الزمني الذي يبدأ يوم الأحد 15 نوفمبر 2026 ويستمر حتى يوم الخميس 3 ديسمبر 2026 .

وفي يوم 26 أكتوبر 2026، شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، في فعاليات افتتاح الدورة الخامسة من المعرض والمؤتمر الدولي لتكنولوجيا المياه والصرف الصحي وتحلية المياه ومعالجة وتدوير المخلفات (IWWI 2026)، وذلك بحضور عددٍ من الوزراء، والمحافظين، ورؤساء الهيئات، والمسؤولين، وممثلي المؤسسات الدولية، ولفيف من الخبراء والشركات المتخصصة في تكنولوجيا المياه من مصر وعددٍ من الدول.

وألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة خلال مشاركته في فعاليات افتتاح الدورة الخامسة من المعرض والمؤتمر، حيث أأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن قطاعات المياه والطاقة والبنية التحتية تكتسب أهمية استراتيجية مُتزايدة، باعتبارها من الركائز الأساسية للنمو الاقتصادي، وتعزيز تنافسية الدول، وتحسين جودة الحياة، حيث لم تعد التحديات التي تواجه هذه القطاعات تقتصر على توفير الخدمات وتوسيع نطاقها، بل امتدت لتشمل ضمان استدامة الموارد، ورفع كفاءة التشغيل، وتعظيم العائد من الاستثمارات، في ظل محدودية الموارد المائية الطبيعية، وتزايد الطلب، والتغيرات المناخية، والتحديات الاقتصادية العالمية.

كما ألقت المهندسة راندة المنشاوي، كلمة حول جهود الدولة لتطوير قطاع مياه الشرب والصرف الصحي وتعزيز الأمن المائي وتوطين الصناعة لمكونات مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، خلال فعاليات افتتاح المعرض والمؤتمر، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء والمحافظين والمسؤولين وممثلي المؤسسات الدولية والشركات المتخصصة والخبراء في مجالات المياه والصرف الصحي.

وعقب افتتاح المعرض والمؤتمر، تفقدت المهندسة راندة المنشاوي، يرافقها المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، والدكتور مهندس صلاح جمبلاط وزير الدولة للإنتاج الحربي، عددًا من أجنحة الشركات والجهات المشاركة بالمعرض، والذي يُقام تحت رعاية وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال الفترة من 26 إلى 28 أكتوبر 2026، بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات والمعارض بمدينة نصر.

كذلك شهدت فعاليات المعرض والمؤتمر الدولي لتكنولوجيا المياه والصرف الصحي وتحلية المياه وإعادة الاستخدام ومعالجة وتدوير المخلفات IWWI 2026، في دورته الخامسة، انعقاد جلستين متخصصتين تناولتا آفاق التعاون المصري الألماني في مجالات المياه والتكنولوجيا والاستثمار، وأحدث الحلول والتقنيات الألمانية لتطوير البنية التحتية لمرافق مياه الشرب والصرف الصحي.

كما ترأس المهندس أحمد عمران، نائب وزيرة الإسكان للمرافق، الجلسة الحوارية الأولى ضمن فعاليات المعرض والمؤتمر بمشاركة قيادات الجهات المعنية بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي.

وعُقدت الجلسة بعنوان «حوار وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية حول: استراتيجيات وتحديات مرافق مياه الشرب والصرف الصحي في مصر – رؤى متكاملة لمستقبل مستدام».

كما شهد المهندس أحمد عمران، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وشركة دلتا مصر للمدفوعات «سهل» للخدمات الإلكترونية، للتوسع في خدمات التحصيل الإلكتروني لفواتير مياه الشرب وشحن العدادات مسبقة الدفع، وذلك على هامش فعاليات المعرض والمؤتمر.

وكذلك شهد "عمران" مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وشركة تيسير إنترناشيونال للكيماويات، لتوطين صناعة كيماويات تنقية مياه الشرب، وذلك على هامش فعاليات المعرض والمؤتمر.

وفي يوم 25 أكتوبر 2026، تابعت المهندسة راندة المنشاوي، الموقف التنفيذي لمشروع خط انحدار الصرف الصحي لتوصيل مياه الصرف الصحي لجزء من مدينة القاهرة الجديدة والتوسعات العمرانية بطريق القاهرة/السويس، حتى محطة المعالجة بالجبل الأصفر، والذي ينفذ تحت إشراف الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي.

وأوضحت المهندسة راندة المنشاوي أن المشروع يستهدف نقل تصرفات مياه الصرف الصحي من أجزاء من مدينة القاهرة الجديدة والتوسعات العمرانية الواقعة بطريق السويس، وصولًا إلى محطة معالجة الجبل الأصفر، بما يدعم منظومة الصرف الصحي بالمناطق المستفيدة، ويسهم في مواكبة خطط التنمية العمرانية والتوسع في إقامة المشروعات السكنية والخدمية.

وتابعت المهندسة راندة المنشاوي، مستجدات مشروعات التنمية وملفات العمل بمدينة السادات، وموقف تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق والبنية الأساسية، وجهود تطوير الطرق والمحاور الرئيسية، ورفع كفاءة المسطحات الخضراء، إلى جانب متابعة الخدمات المقدمة للمواطنين والتعامل مع مطالبهم وشكاواهم، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لمعدلات التنفيذ والارتقاء بمستوى الخدمات بالمدن الجديدة.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي، ضرورة مواصلة العمل على دفع معدلات تنفيذ المشروعات بمدينة السادات، مع الاهتمام بأعمال الصيانة ورفع الكفاءة وتطوير المرافق والطرق والمساحات الخضراء، بما يضمن الحفاظ على الاستثمارات التي تم ضخها بالمدينة وتعظيم الاستفادة منها، مشددة على أهمية الالتزام بالجداول الزمنية المحددة ومراعاة أعلى معايير الجودة في تنفيذ المشروعات.

وفي يوم 24 أكتوبر 2026، في إطار المتابعة المستمرة لمشروعات «بيت الوطن» بالمدن الجديدة، أعلنت المهندسة راندة المنشاوي، عن بدء تسليم قطع أراضي المصريين بالخارج ضمن المرحلة العاشرة بمشروع «بيت الوطن» بمدينة القاهرة الجديدة، اعتبارًا من يوم الاثنين 2 نوفمبر 2026، وفقًا لجدول زمني يمتد حتى يوم الخميس 21 يناير 2027.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي، حرص الوزارة على تيسير إجراءات تسليم الأراضي للمواطنين، وتنفيذ مشروعات المرافق والكهرباء، والالتزام بالمواعيد المحددة، بما يدعم استقرار المواطنين بالمدن الجديدة.

وتابعت المنشاوي، مستجدات الموقف التنفيذي لمشروعات الصرف الصحي الجاري تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير قرى الريف المصري، بعدد من المحافظات، فضلاً عن مشروعات ضمن الخطة الاستثمارية من خلال الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وذلك في إطار المتابعة الدورية للمشروعات، لسرعة الانتهاء من الأعمال ودخول المشروعات الخدمة للاستفادة منها في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.