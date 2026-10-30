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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

فليك يتحدث عن إصابة رافينيا وخسارة الكلاسيكو.. ويكشف موقفه من صفقات برشلونة في يناير

فليك
فليك
حمزة شعيب

عقد الألماني هانز فليك، المدير الفني لفريق برشلونة، مؤتمرًا صحفيًا للحديث عن مواجهة ديبورتيفو ألافيس، المقرر إقامتها غدًا على ملعب كامب نو، ضمن منافسات الدوري الإسباني، وتطرق خلاله إلى عدد من الملفات المهمة، أبرزها إصابة رافينيا، والخسارة أمام ريال مدريد، واحتياجات الفريق في سوق الانتقالات الشتوية.

فليك يكشف موقف رافينيا من الإصابة

وتحدث فليك عن الحالة البدنية للبرازيلي رافينيا، مؤكدًا أنه لاعب مهم للغاية بالنسبة للفريق، وأنه أجرى محادثات مع ديكو بشأن وضعه، بعدما عاد من فترة التوقف الدولي الأخيرة وهو يعاني من إصابة.

وقال مدرب برشلونة: «رافينيا قائد هنا ويحمل برشلونة في قلبه، لكنه برازيلي ومن الطبيعي أن يكون مستعدًا عندما يتلقى استدعاء المنتخب، فجميع اللاعبين يرغبون في تمثيل منتخباتهم الوطنية».

وأضاف: «إذا تمكن من إدارة دقائق لعبه فسأكون سعيدًا، لكن السفر إلى سنغافورة لم يكن الوضع المثالي بالنسبة لنا، وهذا أمر خارج عن إرادتي».

فليك يعلق على خسارة برشلونة أمام ريال مدريد

وعن الهزيمة في مباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد، أكد المدرب الألماني أن الموسم لا يزال طويلًا، وأن الفرصة الحقيقية لحصد الألقاب ستكون في نهايته، مشددًا على ضرورة تقبل الهزيمة والتعلم من الأخطاء.

وأوضح: «لم يحدث شيء كارثي، لا نحب الخسارة أمام ريال مدريد، لكن علينا التعامل مع الأمر، كان بإمكاننا الفوز وسنحت لنا فرص، ولكن علينا تقبل الهزيمة والتعلم منها».

وأشار فليك إلى أن الغيابات التي عانى منها الفريق، خاصة في الخط الدفاعي، صعّبت مهمة إيجاد الحلول، موضحًا أن غياب كوندي وإسبارت وأولمو وإريك جارسيا وكريستنسن أثر على خيارات الجهاز الفني.

وشدد على أن الهدف الأساسي أمام ألافيس هو حصد النقاط الثلاث والعودة إلى طريق الانتصارات.

 

فليك: هاري كين استحق الكرة الذهبية

وتطرق المدير الفني لبرشلونة إلى جوائز الأفضل، مؤكدًا أن الإنجليزي هاري كين، مهاجم بايرن ميونخ، كان يستحق الفوز بالكرة الذهبية، كما أشار إلى أن لامين يامال قدم مستويات تؤهله للمنافسة على الجائزة.

وأشاد فليك بالمدافع الشاب باو كوبارسي، معتبرًا أن فوزه بجائزة أفضل لاعب شاب يمثل مؤشرًا إيجابيًا، بعدما قدم موسمًا مميزًا، كما أعرب عن فخره بلامين يامال، مشيدًا برد فعله وتركيزه خلال التدريبات بعد عدم حصوله على الجائزة.

موقف برشلونة من صفقات يناير

وبشأن إمكانية تدعيم صفوف برشلونة خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، أكد فليك انفتاحه على ضم أفضل العناصر المتاحة، مشيرًا إلى أنه أجرى مناقشات مع ديكو وبويان وأعضاء الجهاز الفني حول احتياجات الفريق.

وقال: «نحن منفتحون على ضم أفضل الخيارات المتاحة، أي لاعب يمكنه تقديم الإضافة لنا، لكن لنرَ ما سيحدث، لا يزال أمامنا أسابيع قبل فتح سوق الانتقالات الشتوية، وإذا تمكنا من إنجاز أي صفقة فسنقوم بذلك».

فليك يحدد أسباب تراجع دفاع برشلونة

وتحدث المدرب الألماني عن ضرورة تحسين الأداء الدفاعي للفريق، مؤكدًا أن مسؤولية الدفاع لا تقع على عاتق المدافعين فقط، بل يجب أن يشارك جميع اللاعبين في أداء الأدوار الدفاعية.

وأوضح أن فقدان الكرة بسهولة أمام ريال مدريد كان أحد الأخطاء التي يجب تجنبها، مشيرًا إلى افتقاد الفريق للتركيز والحدة في بعض المواقف، والحاجة إلى تحسين مراقبة المنافسين والدفاع عن منطقة الجزاء.

وأضاف أن الجهاز الفني يعمل على معالجة هذه الأخطاء خلال التدريبات، من أجل استعادة التوازن الدفاعي للفريق.

فليك يشيد بفرينكي دي يونج ويكشف موقفه من اللعب في الدفاع

وأشاد فليك بإمكانيات الهولندي فرينكي دي يونج، مؤكدًا أنه يمتلك قدرات فنية كبيرة، ويمكنه تقديم الإضافة للفريق على المستويين الهجومي والدفاعي، خاصة بعد استعادة كامل لياقته البدنية.

كما أشار إلى إمكانية الاستعانة بدي يونج في مركز قلب الدفاع، في ظل النقص العددي الذي يعاني منه برشلونة بهذا المركز، موضحًا أن الفريق لا يمتلك سوى خيارين أساسيين هما باو كوبارسي وجيرارد.

وتحدث أيضًا عن أليخاندرو بالدي، مشيرًا إلى حاجته لاستعادة الثقة، ومؤكدًا أهمية تقديم لاعبي الأطراف أفضل مستوياتهم خلال المرحلة المقبلة.

فليك يعلق على إمكانية مشاركة المواهب الشابة

وأشاد المدير الفني بالمواهب الشابة داخل برشلونة، وعلى رأسها إبريما تونكارا، الذي عاد مؤخرًا من الإصابة وشارك لدقائق مع فريق برشلونة أتلتيك، مؤكدًا إعجابه بما قدمه خلال فترة التحضيرات والتدريبات.

كما أثنى على اللاعب فارينا، مشيرًا إلى قدرته على شغل مركز الظهير، وتمتعه بذكاء كبير ومستويات مميزة في التدريبات، مؤكدًا أنه يستحق الحصول على فرصة للمشاركة.

فليك: أثق بنسبة 100% في مشروع برشلونة

واختتم هانز فليك تصريحاته بالتأكيد على تمسكه بمشروع برشلونة وثقته الكاملة في المجموعة الحالية، رغم تعرض الفريق لهزيمتين متتاليتين.

وقال: «أتواصل مع لابورتا وديكو، وهذه لفتة طيبة، لكن تركيزي بالكامل بنسبة 100% على فريقي، ولم تتغير قناعاتي بشأن تدريب هذه المجموعة الرائعة».

وأضاف: «حققنا الفوز في 11 مباراة، والآن تعرضنا لهزيمتين، وعلينا العودة إلى سلسلة الانتصارات، أنا مقتنع تمامًا بنسبة 100% بالنهج الذي يجب أن نتبعه، وسنواصل السير على هذا الطريق حتى النهاية».

الألماني هانز فليك برشلونة ديبورتيفو ألافيس

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