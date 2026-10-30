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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

بعد يوم من زيادة الفائدة.. سعر الذهب يتراجع في الصاغة الآن

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

تراجع سعر الذهب في أول تعاملات مسائية له اليوم الجمعة 30-10-2026 بعد يوم واحد من اعلان زيادة سعر الفائدة في البنوك.

الذهب يتراجع

فقد سعر جرام الذهب بقيمة 75 جنيهًا مقارنة بما كان عليه أمس الخميس.

أسعار الذهب اليوم

آخر تحديث لسعر الجرام

وصل متوسط سعر جرام الذهب في آخر تحديث له اليوم 6280 جنيها.

سعر عيار 24

وبلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة 7177 جنيها للشراء و 7120 جنيها للبيع.

سعر عيار 22

وصل سعر عيار 22 نحو  6579 جنيها للشراء و 6526 جنيها للبيع.

أسعار الذهب اليوم في مصر

سعر عيار 21

وسجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارًا 6280 جنيها للشراء و 6230 جنيها للبيع .

سعر عيار 18

وبلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارًا 5382 جنيها للشراء و 5340 جنيها للبيع.

سعر عيار 14

وبلغ سعر عيار 14 الأقل قيمة 4186 جنيها للشراء و4153 جنيها للبيع.

أسعار الذهب الان

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب 50.24 ألف جنيه للشراء و 49.84 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

وصل سعر أوقية الذهب 3942 دوار للشراء و 3941 دولار للبيع.

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