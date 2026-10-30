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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

أفضل 10 هدافين في الدوريات الأوروبية 2026.. ما موقف محمد صلاح؟

محمد صلاح
محمد صلاح
أحمد أيمن

واصل النجم المصري محمد صلاح خطف الأنظار في الملاعب الأوروبية، بعدما نجح في حجز مكانه ضمن قائمة أفضل 10 هدافين في الدوريات الأوروبية خلال موسم 2026-2027، ليؤكد استمرار حضوره التهديفي المميز، رغم المنافسة الشرسة مع مجموعة من أبرز نجوم كرة القدم العالمية، وفي مقدمتهم الفرنسي كيليان مبابي والنرويجي إيرلينج هالاند.

وجاء قائد منتخب مصر ونجم طرابزون سبور التركي في المركز التاسع بالقائمة، بعدما سجل 8 أهداف خلال 9 مباريات في الدوري التركي، ليواصل مطاردة كبار الهدافين، وسط مفاجأة مغربية تمثلت في ظهور ياسر زابيري ضمن قائمة العشرة الأوائل.

رافينيا يتربع على القمة ومبابي يطارده

وتشهد قائمة هدافي الدوريات الأوروبية منافسة قوية على المراكز الأولى، حيث نجح البرازيلي رافينيا، نجم برشلونة الإسباني، في الانفراد بالصدارة برصيد 13 هدفًا خلال 9 مباريات، رغم خسارة فريقه أمام ريال مدريد بنتيجة 2-1 في مواجهة الكلاسيكو.

وجاء الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم ريال مدريد، في المركز الثاني بعدما رفع رصيده إلى 11 هدفًا خلال 10 مباريات، مستفيدًا من تسجيله هدفين في شباك برشلونة، بينما احتل النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، المركز الثالث برصيد 9 أهداف خلال 8 مباريات.

محمد صلاح ضمن أفضل 10 هدافين في أوروبا

واستطاع محمد صلاح تسجيل 8 أهداف في 9 مباريات بالدوري التركي، ليحتل المركز التاسع في سباق هدافي الدوريات الأوروبية، متساويًا في رصيد الأهداف مع عدد من اللاعبين البارزين.

ويتقدم على النجم المصري البرتغالي فانجيليس بافليديس، مهاجم بنفيكا، برصيد 9 أهداف خلال 9 مباريات، إلى جانب النيجيري فيكتور أوسيمين، مهاجم جالاتا سراي، الذي سجل 8 أهداف خلال 7 مباريات، والألماني نيكلاس فولكروغ بالرصيد نفسه خلال 7 مباريات.

مفاجأة مغربية في قائمة الهدافين

ولم تقتصر المفاجآت على ترتيب النجوم الكبار، إذ شهدت القائمة ظهور المغربي ياسر زابيري، الذي نجح في تسجيل 8 أهداف خلال 10 مباريات، ليصبح أحد الأسماء العربية التي تفرض حضورها في المنافسة التهديفية الأوروبية.

كما ضمت القائمة الكولومبي لويس سواريز، مهاجم سبورتينج لشبونة، والنيجيري جيفت أوربان، لاعب أمديسبور، بعدما سجل كل منهما 8 أهداف خلال 9 مباريات.

ومع استمرار منافسات الموسم، تبدو المنافسة مفتوحة أمام جميع الأسماء لتغيير مراكزها، بينما يطمح محمد صلاح إلى زيادة حصيلته التهديفية والتقدم نحو المراكز الأولى، في سباق يجمع نخبة من أبرز نجوم كرة القدم العالمية.

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