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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تكريم جديد لـ"محمد صلاح" في تركيا.. إطلاق اسمه على أحد شوارع طرابزون

محمد صلاح
محمد صلاح
إسراء أشرف

تستعد منطقة يومرا بمدينة طرابزون التركية لتكريم النجم المصري محمد صلاح، لاعب طرابزون سبور، بإطلاق اسمه على أحد شوارعها، في خطوة تعكس التقدير الذي يحظى به اللاعب لدى مسؤولي المنطقة وسكانها.

وكشف مصطفى بييك، عمدة بلدية يومرا، أن البلدية حصلت على الموافقات الرسمية اللازمة لتنفيذ القرار، موضحًا أن المقترح نال موافقة جميع أعضاء المجلس المحلي بالإجماع.

وأوضح بييك، في تصريحات لقناة «أون سبورت»، أن انضمام صلاح إلى طرابزون سبور أسعد سكان المدينة، مشيرًا إلى أن ما يقدمه اللاعب داخل الملعب، إلى جانب المتعة التي يمنحها للجماهير، دفع المسؤولين إلى التفكير في تكريمه بطريقة مميزة.

وأضاف أن وجود اللاعب داخل النطاق الإداري لمنطقة يومرا شجع المجلس المحلي على اتخاذ هذه الخطوة، التي تهدف إلى التعبير عن تقدير المجتمع له.

وأشار عمدة المنطقة إلى أن القوانين التركية تستلزم الحصول على موافقة وزارة الخارجية عند إطلاق أسماء شخصيات أجنبية على الشوارع، وهو ما دفع البلدية إلى إرسال طلب رسمي للوزارة، قبل أن تتلقى الموافقة بعد أسبوع واحد فقط، في فترة وصفها بالقصيرة مقارنة بالإجراءات المعتادة.

وأكد بييك أن البلدية بدأت بالفعل الاستعدادات التنفيذية، من خلال تجهيز اللوحات التي ستحمل اسم محمد صلاح، تمهيدًا لتركيبها وتنظيم مراسم افتتاح الشارع خلال الفترة المقبلة.

وكشف أن صلاح علم بالقرار عن طريق أعضاء مجلس إدارة طرابزون سبور، وأبدى سعادته بهذا التكريم، لافتًا إلى أن الشارع المقرر إطلاق اسمه عليه يقع على الطريق الذي يسلكه اللاعب بسيارته أثناء عودته إلى منزله.

ولفت بييك إلى أن هذه الخطوة تعد الأولى من نوعها في منطقة يومرا ومدينة طرابزون، إذ لم يسبق إطلاق اسم لاعب كرة قدم أجنبي على أحد شوارع المنطقة.

واختتم عمدة يومرا تصريحاته بالتأكيد على اعتزام البلدية التواصل مع صلاح ودعوته لحضور مراسم الافتتاح، معربًا عن أمله في مشاركته الاحتفال، ومشيرًا إلى إمكانية إقامة المناسبة خلال 20 يومًا، بعد الانتهاء من تجهيز اللوحات واستكمال الترتيبات اللازمة.

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