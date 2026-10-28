تجاوز الـ 56 جنيها.. وهذا أعلى سعر للدولار في البنوك اليوم

استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء 28 أكتوبر 2026، في بداية التعاملات الصباحية بالبنوك المصرية، وسط حالة من الهدوء والاستقرار في حركة البيع والشراء، وسجل سعر الدولار اليوم تباينا طفيفا بين البنوك المصرية، حيث سجل أعلى سعر للشراء عند مستوى 56.25 جنيه، بينما سجل أقل سعر للشراء عند 56 جنيها، في ظل متابعة مستمرة من المواطنين والمستثمرين لحركة سعر الصرف.

سعر الدولار اليوم الأربعاء في البنوك المصرية:

سجل أعلى سعر للدولار في بنك كريدي أجريكول، وبنك البركة، ومصرف أبوظبي الإسلامي عند 56.25 جنيه للشراء و 56.35 جنيه للبيع.

وفي بنك الإسكندرية سجل سعر الدولار 56.24 جنيه للشراء و 56.34 جنيه للبيع.

بينما سجل في بنك قناة السويس والبنك الأهلي المصري نحو 56.20 جنيه للشراء و 56.30 جنيه للبيع.

وفي بنك مصر والبنك التجاري الدولي CIB سجل نحو 56.18 جنيه للشراء و 56.28 جنيه للبيع.

وسجل في المصرف المتحد والمصرف العربي الدولي نحو 56.15 جنيه للشراء و 56.25 جنيه للبيع.

بينما سجل أقل سعر للدولار في البنك العقاري المصري العربي عند 56 جنيها للشراء و 56.10 جنيه للبيع.