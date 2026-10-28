تراجع مفاجئ لأسعار الذهب اليوم الأربعاء.. والأوقية تتراجع لـ 4030 دولار

تراجعت أسعار الذهب قليلا اليوم الأربعاء ، بعد ارتفاعها بنحو واحد بالمئة في الجلسة السابقة، إذ أدى ارتفاع أسعار النفط إلى تأجيج ​مخاوف التضخم، فيما يترقب المستثمرون قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن السياسة ‌النقدية في وقت لاحق من اليوم بحثا عن مؤشرات بشأن توقعات أسعار الفائدة.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 4030.20 دولار للأوقية (الأونصة) ، بحلول الساعة 0602 بتوقيت جرينتش، كما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.8 إلى 4043.0 دولار، وفقاً لرويترز.

وقالت سوني كوماري المحللة لدى بنك إيه.إن.زد: "يتحرك سعر الذهب ​بناء على توقعات أسعار الفائدة ومخاطر التضخم بسبب ارتفاع أسعار الطاقة.

وأضافت: "نتيجة ⁠لذلك، سيظل مجلس الاحتياطي الاتحادي حذرا، وهو ما يظل يمثل عقبة رئيسية أمام ​الذهب على المدى القصير".

وارتفعت أسعار النفط بأكثر من واحد بالمئة اليوم الأربعاء بعد أن ​أدى هجوم على مصفاة في السعودية إلى تجدد المخاوف بشأن الإمدادات من هذا المصدر الرئيسي للنفط.

ويؤدي ارتفاع أسعار الطاقة إلى زيادة التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيبقي أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، ​مما يزيد من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالمعدن النفيس الذي لا يدر عائدا.

وتترقب الأسواق ​قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي بشأن السياسة النقدية المقرر صدوره عند الساعة 1800 بتوقيت جرينتش، إلى جانب ‌بيانات ⁠نفقات الاستهلاك الشخصي غدا الخميس، وهي مؤشر رئيسي يراقبه البنك المركزي عن كثب في ظل سعيه لتحقيق معدل تضخم يبلغ اثنين بالمئة.



وتظهر أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي، أن المتعاملين يتوقعون إلى حد كبير أن يبقي البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير ​اليوم لكنهم يرون ​احتمالا يبلغ 84 ⁠بالمئة لرفعها في ديسمبر.

وأفاد مئات الاقتصاديين الذين استطلعت رويترز آراءهم بأن التضخم المرتفع في الاقتصاد العالمي سيستمر حتى وقت ​متأخر من العام المقبل.

وأظهر استطلاع أجرته رويترز، أن المحللين خفضوا توقعاتهم ​لأسعار الذهب ⁠لعام 2026 للربع الثاني على التوالي بسبب ارتفاع عوائد سندات الخزانة، وقوة الدولار، وتوقعات بأن تظل أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، لكنهم ما زالوا يتوقعون انتعاشا في عام ⁠2027.



في حين ​أظهر الاستطلاع أيضا أن المحللين والمتداولين خفضوا من ​توقعاتهم لأسعار البلاتين والبلاديوم لعام 2026 للربع الثالث على التوالي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية واحدا بالمئةإلى 53.82 دولار للأوقية، ونزل البلاتين 0.9 بالمئة ​إلى 1526.74 دولار، بينما استقر البلاديوم عند 1025.63 دولار.