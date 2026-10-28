قطع مياه الشرب 4 ساعات عن 3 مناطق بـ أكتوبر بسبب عطل طارئ

أعلن جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر قطع مياه الشرب مؤقتًا عن مناطق صن كابيتال وفالي تاور وعمارات 104.

سبب انقطاع المياه

وذلك بسبب عطل طارئ بخط مياه قطر 400 مم، يستلزم إجراء أعمال إصلاح عاجلة.

مدة قطع المياه

وأوضح الجهاز أن فرق الصيانة الفنية تباشر أعمال الإصلاح على مدار الساعة، بهدف الانتهاء منها خلال 4 ساعات، وفق المدة الزمنية المتوقعة، تمهيدًا لإعادة ضخ المياه وانتظام الخدمة بالمناطق المتأثرة في أسرع وقت ممكن.

وناشد الجهاز المواطنين القاطنين بالمناطق المتأثرة تدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الإصلاح، مؤكدًا استمرار المتابعة الميدانية وتوفير الإمكانات الفنية اللازمة لتقليل مدة انقطاع الخدمة وإعادتها في أقرب وقت ممكن.