مجلس الوزراء يعلن موعد تطبيق التوقيت الشتوي في مصر

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه وفقا للقانون رقم 24 لسنة 2023، سيبدأ تطبيق التوقيت الشتوي في مصر اعتبارا من منتصف ليل يوم الخميس الموافق 29 أكتوبر 2026، وذلك بتأخير الساعة 60 دقيقة عند حلول الساعة 12:00 منتصف الليل.

تجدر الإشارة إلى أن القانون رقم 24 لسنة 2023، بشأن تقرير التوقيت الصيفي، ينص على أنه: "اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي، تكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية هي الساعة بحسب التوقيت المتبع مقدمة بمقدار ستين دقيقة".