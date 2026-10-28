"بيتكوين" تقترب من 81 ألف دولار مع انتعاش أسهم التكنولوجيا وترقب قرار الفيدرالي بشأن الفائدة

ارتفعت أسعار عملة "بيتكوين" خلال تعاملات اليوم / الأربعاء /، مقتربة من مستوى 81 ألف دولار، مدعومة بانتعاش أسهم التكنولوجيا وأشباه الموصلات، ما عزز شهية المستثمرين للأصول عالية المخاطر، في وقت تترقب فيه الأسواق قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة في وقت لاحق من اليوم.

وصعدت أكبر عملة مشفرة في العالم بنسبة 1.2% إلى 80 ألفا و 948.50 دولار، متعافية من أدنى مستوى سجلته في وقت سابق من الأسبوع عند 79 ألفًا و496.80 دولار، وفقًا لبيانات منصة "كوين ماركت كاب".

وامتد الارتفاع إلى العملات المشفرة الأخرى، التي استعادت جزءا من خسائرها الأخيرة، إذ صعد سعر عملة "إيثريوم"، ثاني أكبر عملة مشفرة في العالم، بنسبة 2.2% إلى 2355.47 دولار، وارتفعت عملة "إكس آر بي" بنسبة 2.4% إلى 1.3275 دولار.

كما زادت سولانا بنسبة 2.5%، وكاردانو بنسبة 1.7%، و"بي إن بي" بنسبة 1.4%. وفي فئة العملات الميمية، ارتفعت دوجكوين بنسبة 3.4%، فيما صعدت عملة "$TRUMP" بنسبة 1.7%.

ورغم هذا التعافي، كانت "بيتكوين" تتجه نحو تسجيل خسارة شهرية بنحو 3.2% خلال أكتوبر الجاري، لتتراجع للشهر نفسه للعام الثاني على التوالي، بعدما أخفقت المكاسب الموسمية المعتادة، التي يطلق عليها المتعاملون اسم "أكتوبر الصاعد" (Uptober)، في التحقق هذا العام.

وجاء انتعاش سوق العملات المشفرة بالتزامن مع صعود أسهم التكنولوجيا، عقب إعلان شركة "إس كي هاينكس" الكورية الجنوبية المتخصصة في صناعة رقائق الذاكرة نتائج أعمال قوية، ما عزز التفاؤل بشأن قطاع الذكاء الاصطناعي وشجع المستثمرين على شراء أسهم التكنولوجيا التي تراجعت مؤخرًا.

وامتد هذا الزخم إلى العملات المشفرة، التي غالبا ما تتحرك بالتوازي مع أسهم التكنولوجيا، في ظل ارتباط أدائها بشهية المستثمرين للمخاطرة.

ومع ذلك، شكلت الاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي عامل ضغط على سوق العملات المشفرة خلال الأشهر الماضية، إذ فضّل بعض المستثمرين أسهم شركات الذكاء الاصطناعي، المدعومة بنتائج أعمال قوية وآفاق نمو واعدة، على الأصول المشفرة التي تتسم بارتفاع مستويات المضاربة والتقلبات.

وحدّ ترقب قرار الاحتياطي الفيدرالي من مكاسب العملات المشفرة، إذ تتوقع الأسواق على نطاق واسع تثبيت أسعار الفائدة عند 4%، بينما يخشى المستثمرون صدور إشارات تميل إلى التشديد النقدي، في ظل تصاعد الضغوط التضخمية في الولايات المتحدة وارتفاع أسعار الطاقة على خلفية الحرب في الشرق الأوسط.

وتؤدي أسعار الفائدة المرتفعة عادة إلى زيادة الضغوط على الأصول عالية المخاطر، ومنها العملات المشفرة، إذ تجعل الأصول المدرة للعائد أكثر جاذبية للمستثمرين.

وعلى صعيد السياسة النقدية العالمية، تترقب الأسواق أيضًا قراري البنك المركزي الأوروبي وبنك اليابان بشأن أسعار الفائدة في وقت لاحق من الأسبوع الجاري، وسط توقعات بإبقائها دون تغيير، مع احتمال صدور إشارات أكثر تشددا بشأن توجهات السياسة النقدية.