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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الرئيس السيسي يصل موسكو للمشاركة في أعمال القمة الروسية الأفريقية

الرئيس السيسي يصل موسكو
الرئيس السيسي يصل موسكو
إسراء صبري

عرضت فضائية إكسترا نيوز خبرا عاجلا، حيث وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة الروسية موسكو، للمشاركة في أعمال القمة الروسية الأفريقية.

وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية السفير محمد الشناوى، بأن هذه المشاركة تُعد الثالثة للرئيس في أعمال القمة "الروسية – الأفريقية"، حيث شارك في القمة الأولى التي عقدت في مدينة سوتشي الروسية في أكتوبر 2019 تحت الرئاسة المشتركة للرئيس والرئيس الروسي.

وذلك خلال فترة تولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي، كما شارك في أعمال القمة الثانية التي عقدت بمدينة سان بطرسبرج عام 2023.

السيسي الرئيس السيسي القمة الروسية الأفريقية

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