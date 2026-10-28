وزير الري يبحث تعزيز التعاون الدولي لدعم التنمية المتعلقة بالمياه

التقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، بآلان ميسونييه، رئيس معهد المياه المتوسطي (IME)، وذلك ضمن فعاليات أسبوع القاهرة التاسع للمياه، لبحث سبل تعزيز التنسيق المشترك والاستعدادات لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه ٢٠٢٦، والعمل على توحيد الرؤى بشأن القضايا المائية المطروحة على أجندة المؤتمر، بما يدعم تكامل الجهود الدولية ويسهم في تحقيق نتائج ملموسة من خلال مختلف مساراته.

وأكد الدكتور سويلم أهمية تعزيز التشاور وتبادل الرؤى بين الجهات المعنية بالمياه، وتكثيف التنسيق المشترك خلال الاستعدادات للمؤتمر، بما يسهم في بلورة مواقف متقاربة تجاه القضايا المائية ذات الأولوية، وتعزيز التعاون الدولي لدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالمياه.

وأشار الوزير إلى أهمية العمل على توحيد الرسائل والأولويات المطروحة خلال مسارات المؤتمر، بما يعزز التكامل بين الموضوعات المختلفة، ويدعم الوصول إلى مخرجات عملية قابلة للتنفيذ، تعكس احتياجات الدول والتحديات المائية التي تواجهها.

وأوضح الدكتور سويلم أن مصر واليابان تتشاركان في الرئاسة المشتركة للحوار التفاعلي «المياه من أجل الكوكب» ضمن المؤتمر، مؤكدًا أهمية هذا الحوار في تعزيز الترابط بين قضايا المياه وتغير المناخ وتدهور الأراضي والتنوع البيولوجي، بما يدعم تكامل الجهود الدولية في مواجهة التحديات البيئية والمائية.

واختتم الدكتور سويلم بالتأكيد على أهمية استمرار التنسيق والتشاور مع الشركاء الدوليين والمؤسسات المعنية بالمياه، خلال المرحلة التحضيرية النهائية للمؤتمر، لضمان توحيد الرؤى وتعزيز الاتساق بين المواقف والمقترحات المطروحة، بما يسهم في دعم نجاح المؤتمر وتحقيق أهدافه ومخرجاته المرجوة.