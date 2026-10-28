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جريمة مروعة.. القبض على المتهم بإنهاء حياة زوج شقيقته بالسلام
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

جريمة مروعة.. القبض على المتهم بإنهاء حياة زوج شقيقته بالسلام

أرشيفية
أرشيفية
أحمد مهدي

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم بإنهاء حياة زوج شقيقته بالسلام بسبب خلافات بينه وبين زوجته.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة اخطارا من قسم شرطة السلام ثان، تضمن ورود بلاغا من الأهالي بوقوع مشاجرة وقتيل في شقة سكنية.

بالانتقال والفحص، تبين العثور على جثمان سائق 37 سنة وزوجته وشقيقها وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة شقيق زوجة المجني عليه.

وكشفت التحريات الأولية التي أجرتها فرق المباحث نشوب مشاجرة بين الفتاة وزوجها وتدخل شقيقها الذي قام بإنهاء حياة زوج شقيقته.

تحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار النيابة بالقاهرة لمباشرة التحقيقات.

جريمة مروعة السلام مديرية أمن القاهرة

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