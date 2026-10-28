رئيس برشلونة يستقبل رئيس مصر للطيران بملعب كامب نو ويشيد بالشراكة مع الناقل الوطني

استقبل خوان لابورتا، رئيس النادي، الطيار أحمد عادل، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران والوفد المرافق له ، بملعب سبوتيفاي كامب نو، وذلك على هامش مباراة برشلونة وريال مدريد.

يأتي ذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين مصر للطيران ونادي برشلونة الإسباني.

وجاء اللقاء في أجواء تعكس أهمية التعاون التي يجمع بين الناقل الوطني المصري والنادي الإسباني العريق، والممتد حتى عام 2029، حيث حرص رئيس نادي برشلونة على تهنئة مصر للطيران بحصولها على لقب «الشركة الأكثر تطورًا وتحسنًا على مستوى العالم لعام 2026» وفقًا لتصنيفات مؤسسة سكاي تراكس العالمية، في تقدير يعكس ما حققته الشركة من تقدم في مستوى خدماتها وتجربة السفر المقدمة لعملائها.

وتناول اللقاء سبل الاستفادة من هذا التعاون، بما يدعم الحضور الدولي للعلامة التجارية لمصر للطيران، ويعزز قدرتها على الوصول إلى شرائح أوسع من الجمهور في الأسواق العالمية، مستفيدةً من المكانة الجماهيرية الواسعة التي يتمتع بها نادي برشلونة على المستوى الدولي.

وفي إطار الترويج لهذا الإنجاز، حرصت مصر للطيران على إبراز حصولها على جائزة سكاي تراكس العالمية من خلال الشاشات الإعلانية داخل الاستاد خلال المباراة، بما يعكس توظيف الشراكة في تسليط الضوء على تطور خدمات الشركة وإنجازاتها، وترسيخ صورتها كناقل وطني يواصل العمل على تعزيز تنافسيته والارتقاء بتجربة السفر.

وتأتي هذه الشراكة في إطار توجه مصر للطيران نحو توسيع حضورها العالمي والاستفادة من الشراكات الدولية الكبرى في دعم مكانة العلامة التجارية وتعزيز ارتباطها بالجمهور في مختلف الأسواق.