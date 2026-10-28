برلماني: الاستثمار الرياضي وتمكين الشباب على رأس أولويات المرحلة المقبلة

أكد النائب عبد العاطي أحمد، عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، أهمية متابعة مخرجات وتوصيات منتدى مصر 2026 في مجالي الشباب والرياضة، بما يضمن تحويل الأفكار والمبادرات المطروحة إلى خطوات تنفيذية تسهم في تنمية قدرات الشباب وتطوير المنظومة الرياضية، وتعزز دورهما في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

متابعة رقابية لضمان تنفيذ التوصيات

وأوضح عبد العاطي أحمد، أن اللجنة تعمل، في إطار اختصاصاتها الرقابية المنصوص عليها في المادة 63 من اللائحة الداخلية للمجلس، على متابعة ما أسفر عنه المنتدى من توصيات ومبادرات، من خلال طلب بيانات دورية من الجهات المعنية بشأن معدلات التنفيذ والجداول الزمنية والجهات المسؤولة ومصادر التمويل، مع التمييز بين المشروعات المعلنة رسميًا والمقترحات التي لا تزال بحاجة إلى الدراسة والاعتماد.

تمكين الشباب وبناء القدرات الرقمية

وأشار إلى أن ملف الشباب يتضمن عددًا من المحاور المهمة، أبرزها تفعيل العمل التطوعي وتعزيز دور مراكز الشباب في نشر الثقافة والإبداع، والتوسع في برامج ريادة الأعمال ودعم الابتكار، إلى جانب تنمية المهارات المرتبطة بالتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي.

كما تشمل التوصيات تعزيز الوعي بمخاطر مواقع التواصل الاجتماعي، وتمكين الشباب من ذوي القدرات الخاصة، وتأهيلهم للمشاركة السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وتوفير الخدمات الشبابية في القرى والمناطق المحرومة.

تطوير الاستثمار الرياضي ومواجهة التعصب

وأضاف أن المحور الرياضي يركز على تعظيم الاستثمار الرياضي ودراسة إنشاء شركات للأندية الجماهيرية، والتوسع في القرى الأولمبية بالمحافظات، وتطوير الإعلام الرياضي، ودعم الرياضة النسائية والسياحة الرياضية. كما يشمل الاستعداد للمحافل الدولية، ورعاية قدامى الرياضيين، وتطوير الطب الرياضي، ومراجعة مشروع قانون نقابة المهن الرياضية، فضلًا عن دعم الرياضة المدرسية والجامعية واكتشاف المواهب والألعاب الإلكترونية.

زيارات ميدانية وتقييم مستمر للأداء

وشدد عبد العاطي أحمد على أهمية متابعة التوصيات المتعلقة بمكافحة التعصب والعنف الرياضي، وتوسيع مشاركة الأيتام وذوي دور الرعاية في الأنشطة والبعثات الرياضية، إلى جانب تنظيم زيارات ميدانية للوقوف على مستوى تنفيذ المبادرات على أرض الواقع.

وأكد أن التنسيق المستمر مع الجهات المعنية وتقييم النتائج بصورة دورية يمثلان ركيزة أساسية لضمان تحقيق الأهداف المنشودة، وتعظيم الاستفادة من مخرجات المنتدى في خدمة الشباب والرياضة في مصر.