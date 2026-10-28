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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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أخبار خدمية| أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الأربعاء

الذهب والدولار
الذهب والدولار
البهى عمرو

قدم موقع “صدى البلد” مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة اليوم، الأربعاء، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، بجانب متابعة درجات الحرارة.


واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم الأربعاء 28 أكتوبر 2026.

سعر الذهب اليوم

الذهب
الذهب 

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 5443 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 6350 جنيها.

أما جرام الذهب عيار 24، فسجل 7257 جنيها للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب 50800 جنيه.


واستعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم، الأربعاء 28 أكتوبر 2026.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم

الدولار الأمريكي

سعر البيع: 56.20 جنيه

سعر الشراء: 56.06 جنيه.

اليورو

سعر البيع: 62.66 جنيه

سعر الشراء: 62.49 جنيه.

الجنيه الإسترليني

سعر البيع: 74.86 جنيه

سعر الشراء 65 .74 جنيه.

الريال السعودي

سعر البيع: 14.98 جنيه

سعر الشراء: 14.94 جنيه.

الدرهم الإماراتي

سعر البيع: 15.30 جنيه

سعر الشراء: 15.26 جنيه.


كما كشفت منار غانم المتنبئ الجوي بهيئة الأرصاد الجوية تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة.

وقالت منار غانم خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، إن البلاد تشهد اليوم أجواء خريفية بامتياز، مع درجات حرارة أعلى من معدلها الطبيعي بفارق درجتين.

وأضافت أن العظمي في القاهرة الكبري تسجل 29 درجة، والصعيد 33 درجة، ولكن مع غياب أشعة الشمس تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض بشكل كبير.

ولفتت إلى أن درجات الحرارة الصغرى تصل إلى 18 درجة، بالإضافة إلى وجود فرص لتساقط الأمطار التي تصل إلى حد السيول على مناطق من سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

ونوهت بوجود فرص ضعيفة لتساقط الأمطار على مناطق من القاهرة الكبري والمحافظات الداخلية، بالإضافة إلى وجود نشاط للرياح المحملة بالأتربة.

وحذرت من وجود انخفاض في درجات الحرارة بداية من يوم الجمعة القادم، خاصة في فترات الليل والصباح الباكر، متابعة: فرق الحرارة بين الليل والنهار تتسع خاصة خلال الفترة المقبلة.

الأرصاد الأرصاد الجوية هيئة الأرصاد الجوية صدى البلد الدولار أسعار الدولار أسعار الذهب والدولار

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