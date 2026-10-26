إيمان عز الدين: كفاية تضحية.. اختيار نفسك أحيانا أعظم قرار في حياتك

وجهت الإعلامية إيمان عز الدين رسالة إلى متابعيها بشأن أهمية الاهتمام بالنفس وعدم الاستمرار في التضحية على حسابها، مؤكدة أن الحفاظ على الذات قد يكون أهم من أي خسارة أخرى.

وكتبت إيمان عز الدين، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «أحيانا أعظم قرار في حياتك إنك تقف وتقول كفاية تضحية، لأن مهما كانت الخسارة مش هتكون أغلى من خسارة نفسك».

وتفاعل متابعو الإعلامية مع الرسالة التي تحمل دعوة إلى إعادة التفكير في حدود التضحية من أجل الآخرين، وأهمية الحفاظ على الراحة النفسية وعدم إهمال احتياجات الذات في سبيل إرضاء المحيطين.

من هي إيمان عز الدين؟

تعد إيمان عز الدين من الإعلاميات المصريات، وتقدم برنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا» عبر قناة CBC، بمشاركة الإعلاميتين منى عبد الغني وهبة الأباصيري، إلى جانب الإعلامية مها بهنسي.

ويناقش البرنامج مجموعة متنوعة من القضايا التي تهم المرأة والأسرة، إلى جانب الموضوعات الاجتماعية والاقتصادية والفنية، كما يستضيف متخصصين في مجالات مختلفة لمناقشة أبرز القضايا المطروحة وتقديم وجهات نظر متنوعة.

وتجمع إيمان عز الدين بين العمل الإعلامي والكتابة، من خلال تناول قضايا اجتماعية وحياتية ترتبط باهتمامات الجمهور وتفاصيل الحياة اليومية.